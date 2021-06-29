　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

丟「手榴彈」鞭炮嚇壞情侶！白車2男到案「送禮」　12小包全攤桌

▲涉嫌29日凌晨在中山路丟「手榴彈造型」煙火的2名嫌犯，藍衣為駕駛，白衣是丟擲者 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲涉嫌29日凌晨在中山路丟「手榴彈造型」煙火的2名嫌犯，藍衣為駕駛，白衣是丟擲者 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市29日凌晨有在中山路丟擲「手榴彈」嚇壞路人，雖然後來證實只是「鞭炮」，不過警方繼續追查之後，發現2名男子涉案，其中一名自行投案時，還被查到攜帶毒品到派出所，形同送績效「大禮」給警方，雖然他們供稱自己施放煙火、鞭炮是因為「一時無聊」，不過警方不排除「當下吸毒吸到ㄎ尢掉了」。

29日凌晨3時左右，一對情侶騎車目擊白色自小客，丟出一顆狂噴白煙的不明物體，驚嚇之餘，立刻報警，警方隨後在中山、青年路口發現1顆施放過的「手榴彈造型鞭炮」，另在中山、民生路口，發現施放過的高空煙火殘骸。經調閱監視器，發現施放鞭炮者搭乘一部白色自小客車，掌握鎖定車號，以車追人。

▲涉嫌29日凌晨在中山路丟「手榴彈造型」煙火的2名嫌犯，藍衣為駕駛，白衣是丟擲者 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警方搜出「毒品大禮」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

隨後就在早上十點找到開車的童姓駕駛，而另外一名涉嫌施放的李姓男子也在29日下午兩點半自行投案，不過最讓警方覺得很意外的事，他竟然還攜帶「禮物」送上門來，因為警方先是在他身上搜出毒品之外，同時也對他們的車輛進行搜索，結果發現安非他命以及k他命等毒品。

他們向警方供稱自己是「一時無聊、好玩」，不過員警認為當下可能是「吸毒吸到ㄎ尢掉了」！才會有這樣的脫序行為，現在全案依照社會秩序維護法、毒品條例來移送之外，同時童姓駕駛也被查出具有通緝身份，也被送往了高雄地檢署執行。

▲高雄市新興區在29日凌晨，被不明人士丟擲2次鞭炮 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市新興區在29日凌晨，被不明人士丟擲2次鞭炮 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市新興區在29日凌晨，被不明人士丟擲2次鞭炮 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲其中一顆為手榴彈造型鞭炮 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

女孩想要的都在這

【更多新聞閱讀】

獨／女賊白天闖美濃民宅偷1萬8　印尼女移工痛哭：我弟等錢辦婚禮

獨／高雄發大財！滿街飄千元鈔　警「數到抽筋」狂噴：阿娘喂

屏東狼「控制不住就想摸胸」2小時襲4女　女業務嚇到空掉

肯定高雄防疫南漂！無罩搭車遭通緝身分曝　桃園男哀求：別送回去　

監視畫面曝！白車男凌晨丟「手榴彈」鞭炮　情侶嚇壞：狂噴煙

獨／旗山警揪自己人酒駕！「九條好漢」睡路中　8個月前才喝花酒

妻悲發千字文護仁武染疫夫！打臉恩主公誤診癌末　3度回診未篩檢

快訊／義大醫院2度幫藍營前立委「特權」接種　高市衛生局說話了

快訊／單挑陳其邁！真試試看「特權打疫苗」　張顯耀電話一接就掛

快訊／真的試試看！張顯耀特權打疫苗　陳其邁「深夜有動作了」

ET快訊
台南小貨車「打水漂」撞斷電桿塞進水溝　駕駛送醫搶救不治
板橋百貨公司傳櫃姐家人確診　下午6點提前閉館消毒
男狂吃荔枝眼前突一片白　差點失明！檢查發現這原因
採購BNT！陳時中曝慈濟「排台積電、永齡後面」原因
拆開插座「遇噗嚨共師傅」他哭了　萬人曝1無敵功能：賺到
果農與乘客「醫院不同空間」染Delta　網揭恐怖2小時
Melody回美國揭疫情現況！　點出台灣人打疫苗盲點
民俗傳播鏈12人確診！她與打坐阿公共餐、跟里長妻是道友

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南小貨車「打水漂」撞斷電桿塞進水溝　駕駛送醫搶救不治

20歲男騎重機衝北宜　過彎見休旅車嚇到！急剎自摔下一秒慘了

大年初二「恐怖拜年」！角頭5分鐘遭砍21刀慘死　檢起訴11人

北港鎮長蕭永義「賣清潔隊6職缺」　貪750萬判囚10年2月將停職

快訊／堅決否認下海拍A片　警專中隊長請辭獲准

丟「手榴彈」鞭炮嚇壞情侶！白車2男到案「送禮」　12小包全攤桌

桃園歇業火鍋店12男女開趴　到案認「悶壞了」下場曝光

獨／起底警官男優！負責教育訓練...拍片運動服一看就知道是他

鴛鴦盜侵入雲端偷個資改密碼　盜刷信用卡購物撈百萬

二線二星警官驚傳拍SWAG成人片！　陽光運動男暫調內勤靜候調查

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

鼠薯.春風私訊C羅慘遭忽略..偷譙：很壞餒QQ　小禎笑爛「是不是追蹤到雲林西螺了XD」

遊客請離開！民眾闖北海岸觀浪　金山區公所「每日巡邏」驅趕遊客

網紅實測「直視男友6秒會被親」　對方盯臉看超久冷回：快去卸妝

王子深夜發文「告別鄧麗欣」　3年姐弟戀終結：新的旅程一切安好

王思佳正面剛「要假大家就來假」　爆錄影遇到某女星..要遞小本本惹XD

太投入！2人在家裡大跳性感舞蹈 下秒抓錯距離「抬腳飛踢友」笑翻

台南小貨車「打水漂」撞斷電桿塞進水溝　駕駛送醫搶救不治

20歲男騎重機衝北宜　過彎見休旅車嚇到！急剎自摔下一秒慘了

大年初二「恐怖拜年」！角頭5分鐘遭砍21刀慘死　檢起訴11人

北港鎮長蕭永義「賣清潔隊6職缺」　貪750萬判囚10年2月將停職

快訊／堅決否認下海拍A片　警專中隊長請辭獲准

丟「手榴彈」鞭炮嚇壞情侶！白車2男到案「送禮」　12小包全攤桌

桃園歇業火鍋店12男女開趴　到案認「悶壞了」下場曝光

獨／起底警官男優！負責教育訓練...拍片運動服一看就知道是他

鴛鴦盜侵入雲端偷個資改密碼　盜刷信用卡購物撈百萬

二線二星警官驚傳拍SWAG成人片！　陽光運動男暫調內勤靜候調查

巴黎男裝周／Paul Smith聯名Porter尼龍包超燒！　TB灰潮運動裝曝光

房間有「哭字窗」！恐招爛桃花、小三　專家曝2解決方法

寧夏夜市29日「微解封」率先復業　採單邊攤商營業、得來速外帶型態

印尼遭Delta猛攻「已處災難邊緣」　僅4%人完整接種難達群體免疫

「台北26年大樓vs.新北3年屋」選哪個？仲介建議：要考慮後續脫手

李光洙退出《RM》下一步？回歸本業「接戲劇男主角」　公司討論中

五星級也挺不住！「台東最美渡假村」7月起休館

慘被蜂螫！3小時「驚人變化」影片爆紅　吸千萬人關注他嘴唇

2種人「最適合吹定頻冷氣」　內行神曝1物：省電又省錢

三級警戒到7／12　國5連2周日再暫停實施北上高乘載管制

社會熱門新聞

快訊／7樓墜下！高雄「應屆畢業」女高中生亡

惡意裁員、不給加班費　陳昭榮遭控慣老闆拗員工

高雄女高中生自家頂樓墜落亡　相驗結果出爐

33種調教項目表曝　爆乳裸拍妹：碰女王膝蓋以上是大忌

即／堅決否認下海拍A片　警專中隊長請辭獲准

二線二星警官驚傳拍成人片！暫調內勤靜候調查

爆乳女王做完筆錄狂發23照：造福賤狗

警花5千元享受「女王調教」　配合度高再約無料

獨／起底警官男優！拍片運動服一看就知道是他

獨／滿街飄千元鈔　老警喊：阿娘喂

桃園歇業火鍋店12男女開趴　最高罰360萬

女搭Uber實聯制拒給看　再暴打司機

爆乳女王三點黑星露出！掌鏡人「警察身份」遭起底

6對男女藏養生館「偷偷連結」 警目睹驚人一幕

更多熱門

相關新聞

即／高雄枋山專案「匡列557接觸者」　PCR出爐！

即／高雄枋山專案「匡列557接觸者」　PCR出爐！

印度變種病毒Delta入侵，高雄市政府啟動「枋山專案」，截至29日，衛生局匡列相關接觸者共557人，已採檢546人，其中511人PCR陰性，35人檢驗中。

監視器拍到神秘黑影　網：是老屠夫　

監視器拍到神秘黑影　網：是老屠夫　

即／高雄鳳山某大樓驚傳陽性個案！

即／高雄鳳山某大樓驚傳陽性個案！

獨／滿街飄千元鈔　老警喊：阿娘喂

獨／滿街飄千元鈔　老警喊：阿娘喂

簡訊實聯制發功！高雄仁武群聚24hrs匡列312人

簡訊實聯制發功！高雄仁武群聚24hrs匡列312人

關鍵字：

高雄新興爆裂物手榴彈鞭炮高空煙火監視器毒品

讀者迴響

熱門新聞

國衛院出手　台灣代工莫德納3億劑？

快訊／勞工紓困生活補貼1萬再擴大　投勞就保2萬4000元以上勞工也有份

一家四口美國返台　怨防疫旅館分房睡太貴

即／關聯找到了！祕魯Delta嬤上救護車前與鄰交談

柯文哲再「逆時中」率先解封夜市

男友體弱進台積電累炸　她怕猝死跪求解

6天跑7間旅館！「中壢旅宿王」職業曝光

快訊／再增8死！今日本土54例「三級警戒以來新低」

「5種男人」別碰，寧願單身也要躲

印度神童三度預言成真？再揭5大關鍵時間點

通勤人潮增多！他酸「公司不會不見」網嘆：工作會

7／12「微解封」機率？指揮中心：按疫情監測、調整

女友搭太魯閣號倖存疑劈腿　真相逆轉

即／高雄鳳山某大樓驚傳陽性個案！

謝承均公開告白曾莞婷！網友猛敲碗：該閃婚了

更多

最夯影音

更多
阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的
不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

鼠薯.春風私訊C羅慘遭忽略..偷譙：很壞餒QQ　小禎笑爛「是不是追蹤到雲林西螺了XD」

鼠薯.春風私訊C羅慘遭忽略..偷譙：很壞餒QQ　小禎笑爛「是不是追蹤到雲林西螺了XD」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面