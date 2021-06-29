丟「手榴彈」鞭炮嚇壞情侶！白車2男到案「送禮」　12小包全攤桌

▲涉嫌29日凌晨在中山路丟「手榴彈造型」煙火的2名嫌犯，藍衣為駕駛，白衣是丟擲者 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市29日凌晨有在中山路丟擲「手榴彈」嚇壞路人，雖然後來證實只是「鞭炮」，不過警方繼續追查之後，發現2名男子涉案，其中一名自行投案時，還被查到攜帶毒品到派出所，形同送績效「大禮」給警方，雖然他們供稱自己施放煙火、鞭炮是因為「一時無聊」，不過警方不排除「當下吸毒吸到ㄎ尢掉了」。

29日凌晨3時左右，一對情侶騎車目擊白色自小客，丟出一顆狂噴白煙的不明物體，驚嚇之餘，立刻報警，警方隨後在中山、青年路口發現1顆施放過的「手榴彈造型鞭炮」，另在中山、民生路口，發現施放過的高空煙火殘骸。經調閱監視器，發現施放鞭炮者搭乘一部白色自小客車，掌握鎖定車號，以車追人。

▲警方搜出「毒品大禮」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

隨後就在早上十點找到開車的童姓駕駛，而另外一名涉嫌施放的李姓男子也在29日下午兩點半自行投案，不過最讓警方覺得很意外的事，他竟然還攜帶「禮物」送上門來，因為警方先是在他身上搜出毒品之外，同時也對他們的車輛進行搜索，結果發現安非他命以及k他命等毒品。

他們向警方供稱自己是「一時無聊、好玩」，不過員警認為當下可能是「吸毒吸到ㄎ尢掉了」！才會有這樣的脫序行為，現在全案依照社會秩序維護法、毒品條例來移送之外，同時童姓駕駛也被查出具有通緝身份，也被送往了高雄地檢署執行。

▲高雄市新興區在29日凌晨，被不明人士丟擲2次鞭炮 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲其中一顆為手榴彈造型鞭炮 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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