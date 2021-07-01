她賣房產挺「機師男友」　1800萬瞬間歸零！向女兒借錢才知被騙



記者邱中岳／台北報導

北市中山區1名婦人日前在網路上認識1名自稱「伊拉克培訓機師」，雙方從2020年底開始陷入網戀，對方陸續以買禮物被卡在海關等理由，要求女子交付金錢給在台灣的外籍朋友協助解套，最後女子將1千8百多萬的積蓄花完，向女兒借錢時才被發現報警。

警方調查，64歲的王姓婦人，從2020年12月開始在網路上交友，認識1名自稱伊拉克高級飛行員培訓機師，雙方隨即陷入網戀，但對方卻總以送禮物被海關查扣等理由，要王女協助轉錢解套，甚至派出52歲的菲律賓女子Araneta假裝台灣朋友面交取錢。

▲1名王姓婦人剛賣掉1千7百多萬房產，竟被「假機師」全騙走，警方逮捕面交菲國女車手以及上游潘姓成員。（圖／記者邱中岳翻攝）

王姓婦人在2020年將手邊2套房子變賣，換得1千7百多萬元現金，陸續在半年左右遭伊拉克「假機師」，連哄帶騙加上手頭的1百多萬，共計1千8百多萬全遭騙，包括匯款11次582萬、面交取款4次1300萬，婦人財產瞬間遭吸光。

退休無業的王姓婦人仍堅信與假機師的感情是真的，竟然又找女兒借款2百萬交給對方，女兒發現是詐騙，帶著母親報警。警方準備40萬元埋伏，等菲國女子Araneta上門，隨即將人逮捕到案。

▲原本從事看護的菲律賓女子，為了多賺一點錢竟然跑去當車手，幫詐騙集團領錢。（圖／記者邱中岳翻攝）

Araneta到案後喊冤，原本從事看護工作，想說疫情期間打工多賺一點，沒想到卻被抓；警方追查發現，Araneta與另名52歲的潘姓上游相約，直接約在捷運雙連站面交，等潘出現警方一擁而上，最後將2人一併逮捕歸案，最後依照詐欺罪嫌將2人送辦。

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