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詐騙新手法！稱身分被盜成「擄車勒索嫌疑犯」…他嚇壞急領150萬

▲▼電話,接電話,打電話。（圖／記者孫于珊攝）

▲蔡淇華在臉書分享，詐騙集團編製了一套精細劇本，讓他差點受騙150萬。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

現代詐騙手法層出不窮，曾獲師鐸獎的高中教師蔡淇華29日接到電信公司的電話，通知他電話因逾期未繳費，將被停話，隨後又被告知個資外洩，身分遭到盜用，必須提領一筆錢匯到「檢察官」指定的公家銀行，用以在3年裡安家，前前後後差點被騙走了150萬。精密的詐騙劇本也讓他決定將整個過程PO上臉書，並提醒，只要牽涉到錢，一定要「求證！求證！再求證」

蔡淇華教師29日在臉書分享，他當日接到詐騙集團偽裝的電信公司電話，表示有電話費未繳款，於是他就與專員溝通，並表明自己有按期扣款繳費。想不到對方竟指出，他有另一支設籍在台北的電話，是以信用卡繳款，並且已逾繳8658元，讓他聽了頓時不知所措。

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文中透露，隨後電話內的專員就以他「個資外洩」為由，將電話轉接到「電信局的資安小組」。而自稱資安小組的專員連繫蔡淇華後，便詢問「請問是否曾證件遺失？」對此，蔡淇華也回應「有的，但最後被撿回來了。」之後該專員就稱他應是受害者，於是就將案子轉給「電信警察」備案，並發送假三聯單，以此讓他漸漸陷入圈套之中。

▲▼詐騙集團以假文件博取蔡淇華信任。（圖／翻攝自Facebook／蔡淇華）

▲詐騙集團以假文件博取蔡淇華信任。（圖／翻攝自Facebook／蔡淇華，下同）

蔡淇華提到，詐騙集團接著又以「XX組長」、「XX科長」的身分，向他解釋身分遭到盜用，成為八件擄車勒索案件最大的嫌疑人，因為集團勒索的電話就在他的名下，就連勒索的所得都是匯入以他名字申請的銀行，為此，他名下所有的戶頭，必須凍結三年。詐騙集團還建議，「你可以從銀行提領一筆錢，再存到檢察官指定的公家銀行，這筆錢可以在三年裡安家。」

蔡淇華聽聞後，便不疑有他，提領了約150萬的現金，與假扮成檢察官助理的詐騙人員相約在某處停車場見面，並依詐騙集團要求，持續保持通話。想不到當他將錢拿給「專員」後，對方竟然就要離開，他這才發現似乎不對勁，用力將裝錢的紙袋搶過來，並趕緊開車離開停車場。

▲▼詐騙集團以假文件博取蔡淇華信任。（圖／翻攝自Facebook／蔡淇華）

蔡淇華表示，最後他向詐騙集團所稱遭冒用的銀行確認後，證實該銀行並沒有他的戶頭，這才發現自己差點被騙，「我深深吸了一口氣，罵自己一聲『白癡』！現在詐騙集團的手法推陳出新，劇本寫得天衣無縫，他們懂得各種法律的術語，用保護你的立場關心你，引誘你一步一步走入他們的圈套。」

蔡淇華呼籲，接到任何的電話都應先暫停對話並花時間查證，並提醒自己與身邊的人，「只要牽涉到錢，99%都是詐騙，然後停下來，求證！求證！再求證，千萬不要用他們給的資訊去求證，要上網找到官方的電話去求證；停下來，慢下來，還有最重要的，保護家裡接電話的老年人。」

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