高雄翁到超商購物不甩實名制　「重複一句話」背後有洋蔥

記者吳世龍／高雄報導

因國內新冠肺炎疫情嚴峻，民眾不管出入哪裡都必須要填寫實名制，但日前在高雄前鎮區的一家便利超商，一名70歲的王姓老翁在結帳時，卻不願做實名制，警方獲報到場了解後，才發現原來這名老翁患有失智症，根本就是誤會一場，隨後護送他平安返家。

▲前鎮區一名老翁到超商買東西沒做實名制登記，警方獲到場了解，原來他患有失智症。（圖／記者吳世龍翻攝）

前鎮分局瑞隆派出所於7日下午4點40左右，接獲瑞隆路上一家便利超商報案指出，一名老翁購買香蕉至櫃台結帳時，要求他做實名制登記，但他卻是不理會還一直喃喃自語，店員無奈之下，只好請求警方前來協助。

員警到場後詢問王姓老翁為何不做實名制，不論是怎麼問，老翁他就是沒有回答，呆站在結帳櫃台前不斷重複說著：「我ㄟ40元、那不是我ㄟ40元」，讓在場的員警聽了一頭霧水，接著又再問他的基本資料，但還是無法任何回答，最後只好先將他帶回派出所再了解。

當一回到派出所時，立刻就有眼尖的同仁認出王姓老翁的身分，原來是他下轄區內經常走失的長者，且還患有失智症，所以經常忘了回家的路，隨即護送他平安返家，同時，也將他的基本資料存入迷途老人資料庫中，方便日後查詢。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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