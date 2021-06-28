高雄男奔22公里外超商偷點數卡　花千元車資被逮嘆「不划算」

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名迷戀手遊的年輕男子，日前竟跑到離家22公里外的超商偷點數卡，不料卻被眼尖的店員發現報警處理。警方獲報到場，當場從他身上查獲點數卡2張價值4000元，全案依竊盜罪嫌移送法辦。而被抓個正著的男子還說：「花了近千元的車資，結果馬上被抓，真的超不划算的。」

▲高雄一名男子為了遊戲點數卡，特地跑去離家22公里外的超商行竊，不料被店員發現遭警方逮捕。（圖／記者吳世龍翻攝）

這起超商竊盜案發生在27日下午3點左右，苓雅分局成功路派出所接獲轄區超商報案，指出有一名男子正在店內偷竊儲值點數卡，請求警方到場處理。員警到場後，要求出示身分證件供查詢，但他始終沉默不語，也不願配合調查，此時一旁的店員突然向警方表示，他偷竊點數卡的畫面被監視器錄到了，警方隨後在他身上搜出蘋果App Store點數卡2張價值4000元，當場人贓俱獲將他逮捕。

經警方調查，這名偷竊的男子為20歲柯姓男子，目前無業待在家中，因喜愛玩手遊遊戲，竟異想天開，從橋頭區的住家搭捷運到苓雅區，接著再改搭計程車到新光路上的超商行竊，想說這樣比較不會被人發現，哪知道才剛得手沒多久就被抓了，大嘆：「花了近千元的車錢，結果馬上被抓，真的超不划算的」，讓警方聽了直搖頭。訊後依竊盜罪嫌將他移送法辦。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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