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4妻兒被保母活活燒死！丈夫獲上億賠償金　「秒交新歡」再婚生女

▲▼林生斌再婚生女。（圖／翻攝自微博）

▲林生斌宣布再婚生女。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

杭州2017年6月22日發生一場震驚社會的縱火案件，一個幸福美滿的家庭被一團熊熊烈火吞噬，而預謀者就是屋主林生斌僱用的保母，她用火機點燃沙發，讓大火迅速蔓延，致使屋內的妻子和3名兒女被活活燒死。林生斌出差，躲過一劫，4年來，他不斷在社交媒體用圖文表達思念，6月30日，他突公布已再婚生女。

6月30日23點13分，林生斌在微博公布「現在有了新生活」，宣布已娶妻生女，愛女名叫暖暖，寓意「暖暖爸爸」。林生斌說，新妻子很好，可以包容他泛濫的情緒，讓他有安全感，他終於有所依靠，家庭的溫暖再度重獲。

不過，網友一面倒罵翻，「男的真的1年就走出來了⋯⋯，所以女人也別把愛情看得多真，妳失戀還傷心幾年的，值得嗎」、「推一下時間線可真是有意思了，火災發生後的第四年跟別人生娃，那第三年得懷孕，第二年倆人在一起，曖昧期可能更早……」。

還有網友肉搜稱，林生斌在妻兒死後不久，就和一女孩在一起，女方微博名字「林生斌的朱小貞」，結果該女孩有點被他逼瘋了；他現在的老婆應該就是他助理，微博名字是「ann白開水」，早就對他有意思，種種原因一直安慰他見縫插針。網友怒斥，「林生斌隱瞞再婚生女，消費逝者，賣深情人設二度斂財令人作嘔。」

▲▼林生斌再婚生女。（圖／翻攝自微博）

▲林生斌發文宣布開始新生活。（圖／翻攝自微博）

林生斌與亡妻朱小貞的愛情曾讓人豔羨，從最初的家中不同意到送上祝福，再到生意慢慢做大做強，他以3個孩子的名字命名自己的服裝品牌「潼臻一生」，生活條件越來越好。2017年6月，一場大火奪去了他妻子和3個孩子的生命。

林生斌4年來在微博深情訴說對妻兒的思念，不斷用文字記錄了自己的絕望，還將妻兒紋在了後背，把社交帳號的名字改成「老婆孩子在天堂」，不過，不久後就開始直播賣貨，事業再起。

此前，警方查明，家庭保母莫煥晶為籌集賭資，竟先放火再幫忙滅火，企圖以此邀功向林家借錢，結果釀成慘劇。莫煥晶事後被控以放火及盜竊兩項罪名，被判處死刑，在2018被執行死刑，家屬則拒絕見其最後一面。

▲▼林生斌再婚生女。（圖／翻攝自微博）

▲林生斌再曾和亡妻育有2兒1女。（圖／翻攝自微博）

2018年5月21日，林生斌向法院提起生命權糾紛民事訴訟，起訴綠城物業公司、開發、施工、監理和消防等9方，索賠1.3億元人民幣（約新台幣5.6億元）。

2019年4月，杭州市中級人民法院通報，保母縱火案受害人家屬林生斌已就生命權糾紛一案與綠城物業服務集團有限公司等單位達成調解協定。林家的代理律師林傑表示雙方就賠償金額達成了一致，但數字不方便透露，「林先生身心也比較累，他期待過平靜的生活，所以也希望儘快的結束這個事情。」

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