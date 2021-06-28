與鄰交惡竟縱火！先刺輪胎再回頭燒車　花蓮男：想逼他搬家

▲李姓男子趁深夜先破壞小貨車輪胎，不久又回頭縱火燒車，全程被路口監視器拍下。（圖／花蓮分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮一名李姓男子日前凌晨騎乘機車在市區自強街上，持不明利器先毀損停於路邊之自用小貨車左前輪，隨後逃離現場，半小時後，李男再次騎乘重機車返回現場，並於現場對街防火巷內先持毛巾沾附機車油箱內之汽油，隨後將毛巾覆蓋到先前毀損之輪胎上並予以引燃。所幸，楊姓被害人剛好外出抽菸，發現停放自家前之自小貨冒出濃煙及火苗，即時撲滅，未造成人員傷亡及進一步的財物損失。

被害人對車輛輪胎為何突然起火，一度以為是不明原因自燃，花蓮警分局軒轅所員警受理後，不敢大意，針對各種可能性著手調查，動員員警全面清查附近監視器， 終於調閱發現涉嫌人作案時之衣著及車輛特徵，並發現犯嫌曾2度次前往案發地犯案，且往來都選擇走北濱地區防火巷為犯案路線，藉以躲避其他人車，及周邊路口監視器；另花蓮市區深夜人車較少，經擴大調閱案發時段周邊路口監視器，順利掌握涉嫌人車型、車號，並得知涉案重機車出沒之地點，隨後由專案小組員警在車輛出沒地區地毯式搜索、查訪，終於查到涉嫌人住居地點，經向檢察官聲請搜索票，在涉嫌人住處查扣外套等相關證物，同時將李嫌帶案調查，李嫌到案後坦承現場監視器畫面中之涉嫌人為他本人。

▲李姓男子被逮捕後依毀損及放火罪移送地檢署偵辦。

據李嫌表示，與被害人為鄰居，但平日相處不和睦，當天晚上想到平日交惡情形越想越氣，趁著凌晨左右鄰居都熟睡，先將被害人停放路旁小貨車輪胎先刺破，離開現場後還難以消氣，所以乾脆再回頭燒車，看看這樣是否能讓被害人搬家。

花蓮警分局表示， 雖然目前是防疫期間 ，所有警力均投入防疫相關工作， 但對轄區取締酒後車、治安維護等工作，仍然不會鬆懈， 對於各種破壞治安 的不法行為，一定會依法究辦。本案將依毀損及放火罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

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