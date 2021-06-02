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《富春山居圖》合璧十週年　陸擴大紀念促進統一

▲▼《富春山居圖》合璧十週年紀念活動。（圖／記者陳政錄攝）

▲《富春山居圖》合璧十週年紀念活動，被陸方定義為今年首個大型兩岸文藝交流盛會。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／杭州報導

適逢《富春山居圖》合璧十週年，中國大陸1日在浙江省杭州市擴大舉辦紀念活動，層級拉高到由久未公開露面的國台辦主任劉結一出席致辭，邀兩岸近400人與會，劉結一還在會上以《富春山居圖》失散數百年終能合璧，寓意兩岸「必然統一」，強調統一之勢就像錢塘大潮奔湧、富春江水一往無前，勢不可擋。

《富春山居圖》是「中國十大傳世名畫」之一，由元代畫家黃公望所作，明朝末年後因故分為兩段，1948年後分別收藏於台北故宮和浙江省博物館；2011年6月1日，在兩岸有識之士共同推動下，分離360多年的《富春山居圖》「剩山圖」和「無用師卷」在台北實現合璧展出。此後，浙江每年舉辦合璧紀念活動，並積極推動該畫也在大陸合璧展出。

▲▼《富春山居圖》合璧十週年紀念活動。（圖／記者陳政錄攝）

▲《富春山居圖》合璧十週年紀念活動，在浙江省杭州市舉行。（圖／記者陳政錄攝）

就對台工作，劉結一表示，今年是中國共產黨成立100週年，也是「十四五」規劃開局之年，兩岸交流合作、深化融合發展，兩岸同胞攜手實現中華民族偉大復興，必將開創更加廣闊的前景。

他也藉由《富春山居圖》，表示離散百年的畫卷終有合璧，兩岸同胞相向而行、融合發展，「祖國必須統一，也必然統一」，就像錢塘大潮奔湧、之江江水一往無前，勢不可擋。

對於台灣近期的新冠疫情，劉結一說，台灣民眾深受缺乏疫苗之苦，民進黨當局的政治操作，直接危害廣大台胞的生命健康安全，不得人心，必將自食惡果。他說，兩岸同胞是休戚與共的命運共同體，我們願盡力幫助廣大台灣同胞度過疫情防控難關，希望廣大台胞盡快掃除障礙，恢復正常生活。

▲▼大陸國台辦主任劉結一6月1日在浙江省杭州市出席《富春山居圖》合璧十週年紀念活動。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國台辦主任劉結一。（圖／記者陳政錄攝）

原定從台灣率團赴陸，但因疫情未成行的前國民黨主席洪秀柱，透過視訊致辭。她說，「合璧」凸顯兩岸存在著不可分割的文化紐帶，如能更積極以文化交流強化中華文化紐帶，兩岸大局的合璧，有朝一日，「畫合夢圓」也終將指日可待。

紀念活動現場，大陸方面還安排曾親歷《富春山居圖》合璧的前官員，還原當年背後故事，並讓台灣青年講述自身西進經歷、安排兩岸畫家共繪《富春山居圖》，並於當日下午，在杭州富陽區，舉辦《富春山居圖》合璧十周年兩岸書畫、攝影聯展開展儀式，由前國台辦副主任王在希出席。

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▼紀念活動還安排西進台青，分享自身經驗，還有歌手表演，鎖定兩岸青年族群的融合交流。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼《富春山居圖》合璧十週年紀念活動。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼《富春山居圖》合璧十週年紀念活動。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼《富春山居圖》合璧十週年紀念活動。（圖／記者陳政錄攝）

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