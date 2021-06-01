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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／兩岸春暖花開？　劉結一未回答快步離去

記者陳政錄／杭州報導

大陸國台辦主任劉結一今（1）日在杭州，出席《富春山居圖》合璧十週年紀念活動，這是他睽違超過半年，再次出席公開活動，也是他於中共建黨百年「七一」慶典前，首次就台灣議題公開發表講話，但會後劉結一隨即在保安人員簇擁下，快步離開現場，並未回應媒體現場的提問。

《富春山居圖》合璧十週年紀念活動1日在杭州舉行，大陸方面有國台辦主任劉結一、前國台辦副主任王在希、浙江省委常委周江勇，以及兩岸專家學者、台青等近400人與會，原定從台灣率團赴陸參加的前國民黨主席洪秀柱，則以視訊方式致詞。

由於近日台灣突發疫情嚴峻，大陸屢次表態願提供協助，加上外界關心兩岸關係何時「春暖花開」，此次劉結一睽違多時，「七一」倒數前一個月的公開露面，格外受到關注。

▲▼大陸國台辦主任劉結一6月1日在浙江省杭州市出席《富春山居圖》合璧十週年紀念活動。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國台辦主任劉結一6月1日在浙江省杭州市出席《富春山居圖》合璧十週年紀念活動。（圖／記者陳政錄攝）

不過，似乎是為避免活動失焦，或避免在中共建黨百年紀念活動前，於對台問題上節外生枝，面對大批兩岸媒體堵訪，保安人員早早就在劉結一進出通道「清場」，並明確表示「沒有收到安排」，不准拍攝、遞上麥克風和進行訪問。

所以除了致詞環節外，在活動結束後，劉結一立即在保安人員的陪同下，一邊與身邊官員聊天，一邊快步離開，對於媒體喊話，「兩岸何時春暖花開」、「主任請問方便講一下嗎」，均未做回應。

根據劉結一在紀念活動上的致詞內容，對台工作部分，他說大陸將繼續貫徹落實習近平總書記在《告台灣同胞書》40周年紀念會上的重要講話精神，和不久前做出的「以通促融」、「以惠促融」、「以情促融」，勇於探索海峽兩岸融合發展新路的重要指示精神，不斷完善促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展的制度安排和政策措施。

▲▼《富春山居圖》合璧十週年紀念活動。（圖／記者陳政錄攝）

▲《富春山居圖》合璧十週年紀念活動在杭州舉辦。（圖／記者陳政錄攝）

對於台灣的疫情，劉結一說，我們（中國大陸）對廣大台灣同胞的健康安危深感關切，廣大台胞深受缺乏疫苗之苦，是民進黨當局的政治操縱，是不得人心的，必將自食惡果。他說，我們願意盡力幫助廣大台灣同胞度過疫情防控難關，希望廣大台胞盡快掃除障礙。

針對兩岸關係，劉結一表示，近年來民進黨和台獨分裂勢力，處心積慮製造綠色恐怖，在兩岸間惡意挑動同胞對立。但他強調，即使在新冠疫情的影響下，兩岸各領域、線上線下多種形式的交流並沒有停止，給兩岸同胞交流走近走好，帶來強勁的內在動力，如同分離300多年的畫卷終能合璧，「祖國必須統一，也必然統一。」

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