簡訊實聯花8億只調用303項資料？　議員譏：是用來掃身體健康的

▲行政院推動簡訊實聯制強化防疫作為。（圖／7-11提供）



記者杜冠霖／台北報導

為因應新冠疫情，行政院推動1922簡訊實聯制，卻被地方政府指資訊量大、提供速度慢，台北市議員王鴻薇指出，根據指揮中心統計，從5月19日上線以來，僅有16縣市僅調用303項資料，她批評，「是掃身體健康的？」

王鴻薇30日在臉書發文指出，澎湖縣5月底出現首起本土確診病例，該名確診婦人入院即昏迷插管，無法配合詢問做疫調，本想利用簡訊實名制，當時有請教中央流行疫情指揮中心，得到的回覆卻是「實聯制資訊龐大，如何用於疫調仍在研議，使用上有困難。」顯然實聯制根本無法發揮作用。

▲台北市議員王鴻薇。（圖／記者黃克翔攝）

王鴻薇批評，政府耗資8億推動簡訊實聯制作為防疫之用，應該深究使用率為什麼這麼低，她指出，全台民眾每天這麼麻煩的出入掃碼，不但可能沒什麼用，甚至還有侵害隱私、不當使用的疑慮。「對於這樣的成效與疑慮，忍不住要請教唐鳳，簡訊實聯制功能到底為何？」

對於實聯制的使用，日前指揮中心副指揮官陳宗彥在29日的防疫記者會說明，簡訊實聯制只是輔助工具，因此設計時讓資料只有傳送時間與所在機關場所代碼。「至於進入場所的停留時間、接觸哪些人，還是要精準疫調掌握落實。」

▼簡訊實聯制運用。（圖／指揮中心提供）

