　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

簡訊實聯花8億只調用303項資料？　議員譏：是用來掃身體健康的

▲▼7-11簡訊實聯制。（圖／7-11提供）

▲行政院推動簡訊實聯制強化防疫作為。（圖／7-11提供）

記者杜冠霖／台北報導

為因應新冠疫情，行政院推動1922簡訊實聯制，卻被地方政府指資訊量大、提供速度慢，台北市議員王鴻薇指出，根據指揮中心統計，從5月19日上線以來，僅有16縣市僅調用303項資料，她批評，「是掃身體健康的？」

王鴻薇30日在臉書發文指出，澎湖縣5月底出現首起本土確診病例，該名確診婦人入院即昏迷插管，無法配合詢問做疫調，本想利用簡訊實名制，當時有請教中央流行疫情指揮中心，得到的回覆卻是「實聯制資訊龐大，如何用於疫調仍在研議，使用上有困難。」顯然實聯制根本無法發揮作用。

▲▼0619 柯文哲議會專案報告-王鴻薇。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市議員王鴻薇。（圖／記者黃克翔攝）

王鴻薇批評，政府耗資8億推動簡訊實聯制作為防疫之用，應該深究使用率為什麼這麼低，她指出，全台民眾每天這麼麻煩的出入掃碼，不但可能沒什麼用，甚至還有侵害隱私、不當使用的疑慮。「對於這樣的成效與疑慮，忍不住要請教唐鳳，簡訊實聯制功能到底為何？」

對於實聯制的使用，日前指揮中心副指揮官陳宗彥在29日的防疫記者會說明，簡訊實聯制只是輔助工具，因此設計時讓資料只有傳送時間與所在機關場所代碼。「至於進入場所的停留時間、接觸哪些人，還是要精準疫調掌握落實。」

▼簡訊實聯制運用。（圖／指揮中心提供）

▲▼0629簡訊實聯制運用。（圖／指揮中心提供）

▲▼行政院簡訊實聯制。（圖／行政院提供）

ET快訊
快訊／政院通過：有薪產檢假再多2天！　育嬰留停津貼夫妻一起領
「餅乾鞋」宣布台灣全面撤櫃！　價格下殺出清
台大醫揭「指揮中心未公布數據」！見1數字喊：降三級很有機會
快訊／板橋大遠百全員快篩　800人採檢出爐
彰化又冒大火！　濃煙竄天10公里外都看得到
欠稅大戶公布！「這家族」欠稅逾52億元　明年恐一筆勾銷
快訊／三重湯城企業擴大快篩　300員工採檢出爐
媽媽帶4歲兒輕生雙亡！　顧小孩身心俱疲
她賣2間房挺「機師男友」　1800萬瞬間歸零

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

打疫苗拚解封！國人搶打疫苗　196.3萬人已接種、涵蓋率僅8.35％

送匾額到行政院　羅智強嗆「把我當現行犯抓起來！」

國人安心養！政院：有薪產檢假增2日　育嬰留停津貼夫妻一起領

剩1萬6528劑！北市72歲↑長者搶約打莫德納　下波擬增「取消」鍵

快訊／板橋大遠百全員快篩　800人採檢結果出爐！

柯文哲遭疑對幹唐鳳　3張圖還原IT大臣將「台北通」納入簡訊實聯

快訊／三重湯城企業擴大快篩　300員工採檢結果出爐！

蔡英文報你知　一張圖秒懂七月「兩關鍵新制」

政府拚10月達標　台灣群體免疫需3千萬疫苗目前進度1 ／ 6　

周玉蔻曝被找過當市政顧問　怒嗆柯文哲「再講收買把你鼻子捏掉」

吳宗憲委屈飆罵：有錢拿出來作秀啊！　再槓安和里里長...「I love you Taiwan.」

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

王思佳贊同婚前試車「畢竟不好退貨」XD　與尪3個字維繫遠距離..冷戰就用這招

恐怖情人開車跟蹤威脅：我有槍！　公司、家門前堵人...男嚇傻直發抖

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

原民妹示範如何讓男生對妳心動 跳求偶舞網友笑瘋：憑實力單身

男子抱56萬進場貨櫃航運股！　一年後曬對帳單「暴賺到937萬」

許維恩請王家梁「剪掉20cm長髮」　曬激美短髮造型..網：是真愛！

四葉草版《熱愛105°C的你》甜到蛀牙！　翻唱《晴天》《大城小愛》聽完直接戀愛了❤

那對夫妻流產2年報喜迎二胎「相擁痛哭」　預產期「太玄了」！Kim：他就是2年前的這天走的...

打疫苗拚解封！國人搶打疫苗　196.3萬人已接種、涵蓋率僅8.35％

送匾額到行政院　羅智強嗆「把我當現行犯抓起來！」

國人安心養！政院：有薪產檢假增2日　育嬰留停津貼夫妻一起領

剩1萬6528劑！北市72歲↑長者搶約打莫德納　下波擬增「取消」鍵

快訊／板橋大遠百全員快篩　800人採檢結果出爐！

柯文哲遭疑對幹唐鳳　3張圖還原IT大臣將「台北通」納入簡訊實聯

快訊／三重湯城企業擴大快篩　300員工採檢結果出爐！

蔡英文報你知　一張圖秒懂七月「兩關鍵新制」

政府拚10月達標　台灣群體免疫需3千萬疫苗目前進度1 ／ 6　

周玉蔻曝被找過當市政顧問　怒嗆柯文哲「再講收買把你鼻子捏掉」

無薪假續增至1305家、1萬3626人　勞部：短期內疫情影響持續

太陽睽違28年再闖NBA總冠軍賽　CP3轟41分淘汰老東家快艇圓夢

冷飯還是香！《FF》1-6代像素復刻版上市　回憶「太空戰士」旅程

打疫苗拚解封！國人搶打疫苗　196.3萬人已接種、涵蓋率僅8.35％

日籍高材生北宜遇橫禍　搏命45天拔管遺愛台灣…母悲求真相

快訊／日本確定發行疫苗護照！　7月底正式上路

郭淑敏／國產疫苗進度延宕　總統應儘速施打疫苗

黃偉哲攜手慈濟裝箱愛心物資　照顧5880戶弱勢孩童

「假如7／12真解三級…」光想就發抖　網怕爆：身邊有人訂房了

全球企業智慧製造專利百強 鴻海、台積電、英業達上榜

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

政治熱門新聞

台灣「疫苗被截斷」　他分析：白宮13個字顯示民進黨沒出息

張韶涵出席中共建黨百年晚會　陸委會回應

白宮證實台灣取得疫苗途徑被斷　民進黨：真夭壽！

陳其邁「兩鬢發白」抬頭紋加深　網友超心疼

侯友宜會選總統？他點出驚人真相

永和婦人無慢性病史　打完AZ「第10天猝死」

白宮證實台灣取得疫苗被斷　府：不會貿然公布供應狀況

快訊／三重湯城擴大匡列300人採檢結果出爐！

快訊／板橋大遠百全員快篩　800人結果出爐！

黃國昌訂枋寮芒果力挺屏東　業者寄來一箱竟寫了「3個字」

快訊／北市大安區醫師染疫「7天看200病患」　黃珊珊：趕快出來快篩

綠營大數據／潘孟安力抗Delta病毒好感度攀升

快訊／大遠百櫃姐最後上班日6／25　當天足跡曝光

北市公布確診足跡！大安醫看診200人　病患染疫連4天去嘉興公園

更多熱門

相關新聞

唐鳳實聯制全國都會　議員爆：北市竟建議商家改貼台北通QR Code

唐鳳實聯制全國都會　議員爆：北市竟建議商家改貼台北通QR Code

中央5月19日推出簡訊實聯制，而北市則在6月1日宣布台北通實聯制服務升級，即起與中央簡訊實聯制整合，商家的QR Code一碼二用，民眾可選擇台北通掃碼，以網路完成實聯登記，也可用手機相機掃碼，以簡訊回傳1922。不過，北市議員陳怡君踢爆，台北市商業處發函，建議商家更換中央的QR Code，改用台北通系統掃碼，讓她直批，只顧跟中央對抗，其心可誅。

北市微解封　醫：再次證明柯文哲是地下指揮官

北市微解封　醫：再次證明柯文哲是地下指揮官

簡訊實聯制發功！高雄仁武群聚24hrs匡列312人

簡訊實聯制發功！高雄仁武群聚24hrs匡列312人

地方怨「簡訊實聯制」無助疫調！指揮中心說話了

地方怨「簡訊實聯制」無助疫調！指揮中心說話了

北市殘劑施打只能電話預約　王鴻薇：殘劑蓋牌！

北市殘劑施打只能電話預約　王鴻薇：殘劑蓋牌！

關鍵字：

王鴻薇簡訊實聯制疫調

讀者迴響

熱門新聞

彰化33歲消防殉職！陳屍防疫旅館浴缸

「3036年未來人」預告！世界將面臨恐怖大停電

新病徵！重症醫曝染疫後「指甲完全脫落」

三上悠亞拍6年AV「男優當場放屁」留陰影

蜂蜜過期7年發黑能吃嗎？蜂農這樣說

民眾捐1千萬給「76行者」　召集人王薇君遭爆私吞

台灣「疫苗被截斷」　他分析：白宮13個字顯示民進黨沒出息

古天樂捐建大陸小學「10年後變廢墟」

小米手環6買一送一今9：30開搶！5大通路曝光

即／彰化惡火1消防ohca　同袍跪地全場鼻酸

李婉鈺戀男星7年　爆因「床下劈腿鐵證」分手

謝承均陪曾莞婷身邊20年！鬆口「兩人真正關係」

彰化防疫旅惡火4死20傷

今起擴大開放8類公費對象接種疫苗！

張韶涵出席中共建黨百年晚會　陸委會回應

更多

最夯影音

更多
吳宗憲委屈飆罵：有錢拿出來作秀啊！　再槓安和里里長...「I love you Taiwan.」

吳宗憲委屈飆罵：有錢拿出來作秀啊！　再槓安和里里長...「I love you Taiwan.」
朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

王思佳贊同婚前試車「畢竟不好退貨」XD　與尪3個字維繫遠距離..冷戰就用這招

王思佳贊同婚前試車「畢竟不好退貨」XD　與尪3個字維繫遠距離..冷戰就用這招

恐怖情人開車跟蹤威脅：我有槍！　公司、家門前堵人...男嚇傻直發抖

恐怖情人開車跟蹤威脅：我有槍！　公司、家門前堵人...男嚇傻直發抖

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面