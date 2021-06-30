唐鳳實聯制全國都會　議員爆：北市竟建議商家改貼台北通QR Code

▲日前台北通升級時，柯文哲透過臉書宣傳。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

記者蘇晏男／台北報導

中央5月19日推出簡訊實聯制，而北市則在6月1日宣布台北通實聯制服務升級，即起與中央簡訊實聯制整合，商家的QR Code一碼二用，民眾可選擇台北通掃碼，以網路完成實聯登記，也可用手機相機掃碼，以簡訊回傳1922。不過，北市議員陳怡君踢爆，台北市商業處發函建議商家更換中央的QR Code，改用台北通系統掃碼，她直批市府只顧跟中央對抗，其心可誅。

陳怡君30日指出，商業處日前發函給台北市商圈發展協會，指因應新冠疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布各營業場所及公共場域應落實實聯制，為使商圈店家提供多元並存之實聯制方式供消費者選擇，以提供更便利之認證環境，而北市府則提供免費防疫實聯制整合型QR Code，與中央1922實聯制簡訊通用，凡位於台北市的商家皆可申請myCode+（實聯制系統）商家QR Code。

函件中提到，商業處建議店家更換張貼由北市府提供的台北通掃碼QR Code，民眾使用台北通掃碼後，將顯示場館與店家名稱，更加方便工作人員辨識，若民眾未下載台北通，掃此QR Code即會跳轉至實聯制簡訊。



陳怡君說，不少商家跟她反應，對於商業處的這項發文感到不解，唐鳳研發的QR Code系統，現在全國人民都會用，即便老人家常用的非智慧型手機，也能透過簡訊系統上傳，「這麼好用的系統不用，卻要強迫更換台北通系統，實在是匪夷所思！」

▼唐鳳研發的簡訊實聯制QRCode，全國都會通 。（圖／記者李毓康攝）

陳怡君說，柯文哲從疫情爆發以來，一直未能公布疫調足跡，讓配合實聯制的台北市也質疑掃碼究竟有沒有用？如今市府棄中央系統不用，卻強迫更換遭民眾及商家質疑有蒐集個資疑慮的台北通系統，她質疑若中央要調台北市足跡資料，是否還要看柯文哲的臉色？

陳怡君強調，台北通一直有個資疑慮，透過台北通APP帳號，北市府可以蒐集到遠比電話號碼與店家代碼更多的資訊，包括姓名、身份證字號等，一但外縣市民眾來台北消費，若使用台北通，所有個資皆被柯市府所掌控。對於柯市府不用其極的推銷台北通，她合理懷疑柯文哲此舉是否另有政治目的，是否為蒐集個資作為後續政治攻防或為後續。

她也罵，柯文哲在這次防疫過程中，一再隱匿確診者足跡致疫情擴散，並不時與中央唱反調，此時解封在即，卻要商家更換掃碼系統，只顧跟中央對抗，其心可誅！

▼北市府發函建議商家更換唐鳳的QR Code，改用台北通。（點圖可放大／陳怡君辦公室提供）

▼台北市自推台北通QR Code實聯制措施。（圖／北市府提供）

