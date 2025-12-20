2026宜蘭縣長選舉怎提名？　鄭麗文：一定提名會贏的人

▲鄭麗文出席宜蘭黨慶 。（圖／國民黨文傳會提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨宜蘭縣黨部今（20日）舉辦黨慶活動，外界關注明年宜蘭縣長選舉提名情況。黨主席鄭麗文表示，今天國民黨只有一個目標就是要贏，只有一個人選就是能贏回宜蘭的人選，只要誰會贏，一定提名那個會贏的人選。

面對2026選舉，民進黨已完成宜蘭縣長提名，鄭麗文表示，明年選舉，今年這麼早就開始開打，這其實不是好現象，從賴清德上任以來，台灣社會沒有休養生息好好施政做事的空間與時間，一路要鬥到2028，明年底的選舉，本來過去都是年初才啟動初選，下半年才正式進入選戰，如今把選舉時程大幅提前，並非台灣之福。

鄭麗文提到，既然民進黨帶頭每天搞選舉、政爭，在野黨也必須嚴正以對，她上任後積極通過提名辦法，全台各縣市也都初步溝通、協調宜蘭縣部分，近日會進行第二次協調，按照提名辦法協調，完成黨內整合與團結。

鄭麗文強調，宜蘭一定要贏，縣長一定要贏，議會團隊也必須繼續維持多數，正副議長，希望整個宜蘭團隊能繼續為宜蘭縣民做最好服務。

對於2026藍白合狀況，鄭麗文提到，目前與黃國昌順暢溝通，包括最近重大憲政危機，兩人看法一致，昨天提出對賴的彈劾案，這是史無前例，但因賴倒行逆施破壞憲政，逼我們必須採取嚴正態度。接下來要推的重大政策，兩黨智庫密切聯繫溝通，未來重大法案與政策與黃有初步溝通，未來藍白合會政策先行，各地方提名就按制度走。

