簡訊實聯制發功！高雄仁武群聚24hrs匡列312人　疫調加速器

記者許宥孺／高雄報導

簡訊實聯制自5月19日推出後，民眾進出店家只要掃瞄QR Code，就能協助疫情調查，但卻傳出有地方政府疫調人員反應，對確診者足跡幫助有限。對此，高雄市衛生局駁斥此傳聞，並舉仁武家庭群聚案為例，就是靠相關實聯制在24小時內匡列312人。

▲簡訊實聯制運用效果。（圖／指揮中心提供）

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有媒體報導指出，澎湖縣、高雄市衛生局均反應，簡訊實聯制對確診者疫調幫助有限，指揮中心副指揮官陳宗彥20日表示，實聯制僅作為輔助疫調，並非當成疫調完成的工具。

▲仁武家庭群聚匡列上千人，其中312人是靠簡訊實聯制在24小時內迅速疫調。（圖／高雄市政府）

對此，高雄市衛生局澄清，簡訊實聯制在高雄多次發揮作用，能迅速匡列接觸者，以仁武家庭群聚為例，相關通訊資料取得後，再比對店家監視錄影畫面，以個案出現時間，往前、往後推算15至30分鐘來匡列接觸者，並觀察接觸者的接觸型態，確認之後在24小時內完成商家足跡、接觸者匡列。

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局強調，仁武家庭群聚共匡列312人，就是由簡訊實聯制疫調完成，對疫調速度有很大幫助。

▲簡訊實聯制可協助疫調。（圖／記者李毓康攝）

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