北車恐攻後戒備　卓揆指警力太過集中：平均見警率要提升　

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者呂佳賢攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北捷運台北車站與中山站昨晚發生隨機攻擊事件，嫌犯張文先後在兩站丟擲煙霧彈及汽油彈，並持刀傷人，最後自百貨公司5樓墜樓。事發後各地也加強警力佈署，行政院長卓榮泰今（20日）至警政署聽取事件報告，卓也表示，這起事件在國人的眼前發生，「我們的責任都非常的重大」。卓提到，今天他特別從雙連站走到中山站，在中山站看到大批警力、但雙連站沒有，看到了見警率，請警政署跟台北市警察局要再嚴密策劃，還要看到平均率，不能太過集中在某一個地方。

卓榮泰表示，昨天這一夜心情都非常的沉重，這一件蓄意、隨機的襲擊事件，在國人的眼前發生，「我們的責任都非常的重大。昨天傍晚17點23分事件發生之後，我們都還在行政院，就聽見救護車呼嘯而過，而且數量相當的多。十分鐘之內，了解到事件發生，就隨時在院內待命、動員」。

卓榮泰說明，在第一個鐘頭的時間內，警政署就掌握了嫌犯的特徵。一直到了18點40分，「我還在現場跟媒體朋友做說明的時候，發生了在南西店中山站第二次的事件」。

卓榮泰也提到，很可惜張嫌墜樓而亡，沒有辦法從他身上查獲到具體的犯案動機。但是昨天徹夜就指示警政署無論如何，要把犯罪動機、他的身分背景、準備的犯案過程，最短的時間內清查清楚，要向所有受害的家屬跟國人做清楚的說明。

卓榮泰強調，除了這一項的指示之外，也特別請求全國的員警同仁，加強所有鐵公路、捷運、航空站重要人潮聚集地方的戒備，必定要讓國人感到心安的。從昨天發生事件之後，資訊陸續的完整蒐集，倒有幾件事情還要必須的清查。

卓榮泰說明，昨天下午從三點四十開始，在林森北路、長安東路焚燒機車，應該會有所資料的掌握，民眾應該有所反應，或員警應該有所掌握。第一時間到底如何處置，讓嫌犯因而能夠在15點32分繼續作案，這個部分警政署正在清理當中。

卓榮泰指出，第二點，所有的錄影帶的影像，要全數把它連接、連貫起來當中，要找出可以在更快時間內做出遏止的處置時，要全面清查。要請台北市警察局跟警政署通力合作，在檢察官指揮下完成工作。

卓榮泰也提到，第三件要檢討的是，從昨天開始，各個重要路口還有車站已經看到很多的警察，讓民眾安心。從昨天他到台大醫院，以及剛剛經過三總、松山醫院以及馬偕醫院之後，特別從雙連站走到中山站。在中山站確實看見了保一的同仁數量，還有台北市的警察、捷運警察等等都在現場。

對於警力部署，卓榮泰認為，看到了見警率，但特別請警政署跟台北市警察局要再嚴密策劃，還要看到平均率。不能太過集中在某一個地方，因為從雙連站走過來，沒有看到應該有的警力配置，但中山站卻有比較多數量，希望大家能夠再重新的規劃，除了見警率還有平均率，才能全面的有效防患。

卓榮泰指出，報告裡面已經寫得相當清楚了，包括煙霧彈來源、汽油彈的製作，都掌握了第一個現場的狀況。另外還有必須清查的，就是看到他在丟擲汽油彈、煙霧彈的時候，旁邊有幾位民眾快跑或是緊隨而過，那這些關係人的、有沒有其他證詞、現場的理解，可以讓我們對案情更加清楚。

對於傷者、死者撫卹部分，卓榮泰表示，余姓先生，根據了解他是捨身來阻止犯嫌，不幸因此而身亡。北捷公司也有同仁，為了保護機房，奮不顧身的英勇行為。中央、地方、各個單位事後要對這些捨身負責的英勇行為，要有必要作為，表達政府的感謝跟人民的尊敬。

卓榮泰強調，一方面追查原因，一方面讓社會感到安心跟溫暖，是現在必須要做的，還有各個單位要加強檢討剛剛所提示的幾點。