政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北車恐攻後戒備　卓揆指警力太過集中：平均見警率要提升　

▲▼行政院長卓榮泰赴警政署聽取「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告。（圖／記者呂佳賢攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者呂佳賢攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北捷運台北車站與中山站昨晚發生隨機攻擊事件，嫌犯張文先後在兩站丟擲煙霧彈及汽油彈，並持刀傷人，最後自百貨公司5樓墜樓。事發後各地也加強警力佈署，行政院長卓榮泰今（20日）至警政署聽取事件報告，卓也表示，這起事件在國人的眼前發生，「我們的責任都非常的重大」。卓提到，今天他特別從雙連站走到中山站，在中山站看到大批警力、但雙連站沒有，看到了見警率，請警政署跟台北市警察局要再嚴密策劃，還要看到平均率，不能太過集中在某一個地方。

卓榮泰表示，昨天這一夜心情都非常的沉重，這一件蓄意、隨機的襲擊事件，在國人的眼前發生，「我們的責任都非常的重大。昨天傍晚17點23分事件發生之後，我們都還在行政院，就聽見救護車呼嘯而過，而且數量相當的多。十分鐘之內，了解到事件發生，就隨時在院內待命、動員」。

卓榮泰說明，在第一個鐘頭的時間內，警政署就掌握了嫌犯的特徵。一直到了18點40分，「我還在現場跟媒體朋友做說明的時候，發生了在南西店中山站第二次的事件」。

卓榮泰也提到，很可惜張嫌墜樓而亡，沒有辦法從他身上查獲到具體的犯案動機。但是昨天徹夜就指示警政署無論如何，要把犯罪動機、他的身分背景、準備的犯案過程，最短的時間內清查清楚，要向所有受害的家屬跟國人做清楚的說明。

卓榮泰強調，除了這一項的指示之外，也特別請求全國的員警同仁，加強所有鐵公路、捷運、航空站重要人潮聚集地方的戒備，必定要讓國人感到心安的。從昨天發生事件之後，資訊陸續的完整蒐集，倒有幾件事情還要必須的清查。

卓榮泰說明，昨天下午從三點四十開始，在林森北路、長安東路焚燒機車，應該會有所資料的掌握，民眾應該有所反應，或員警應該有所掌握。第一時間到底如何處置，讓嫌犯因而能夠在15點32分繼續作案，這個部分警政署正在清理當中。

卓榮泰指出，第二點，所有的錄影帶的影像，要全數把它連接、連貫起來當中，要找出可以在更快時間內做出遏止的處置時，要全面清查。要請台北市警察局跟警政署通力合作，在檢察官指揮下完成工作。

卓榮泰也提到，第三件要檢討的是，從昨天開始，各個重要路口還有車站已經看到很多的警察，讓民眾安心。從昨天他到台大醫院，以及剛剛經過三總、松山醫院以及馬偕醫院之後，特別從雙連站走到中山站。在中山站確實看見了保一的同仁數量，還有台北市的警察、捷運警察等等都在現場。

對於警力部署，卓榮泰認為，看到了見警率，但特別請警政署跟台北市警察局要再嚴密策劃，還要看到平均率。不能太過集中在某一個地方，因為從雙連站走過來，沒有看到應該有的警力配置，但中山站卻有比較多數量，希望大家能夠再重新的規劃，除了見警率還有平均率，才能全面的有效防患。

卓榮泰指出，報告裡面已經寫得相當清楚了，包括煙霧彈來源、汽油彈的製作，都掌握了第一個現場的狀況。另外還有必須清查的，就是看到他在丟擲汽油彈、煙霧彈的時候，旁邊有幾位民眾快跑或是緊隨而過，那這些關係人的、有沒有其他證詞、現場的理解，可以讓我們對案情更加清楚。

對於傷者、死者撫卹部分，卓榮泰表示，余姓先生，根據了解他是捨身來阻止犯嫌，不幸因此而身亡。北捷公司也有同仁，為了保護機房，奮不顧身的英勇行為。中央、地方、各個單位事後要對這些捨身負責的英勇行為，要有必要作為，表達政府的感謝跟人民的尊敬。

卓榮泰強調，一方面追查原因，一方面讓社會感到安心跟溫暖，是現在必須要做的，還有各個單位要加強檢討剛剛所提示的幾點。

12/18 全台詐欺最新數據

515 2 2887 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰開門閂」卸裝備墜樓
金宇彬、申敏兒今天結婚！浪漫婚紗照曝光
一個650元！張文投擲煙霧彈「型號曝」　退役少將揪1問題：要
張文高中品學兼優！　9年後竟成殺人魔
快訊／模仿效應！男捷運站高喊「我有槍」　1警受傷送醫
快訊／彰化聖誕夜「送肉粽」時間路線曝光
快訊／北捷中山恐攻　賴清德下4指示！

張文犯案時間「長得離譜」　柳采葳：重大治安缺失要有人負責

張文隨機砍人釀死傷　北捷：心中山線形公園關燈3日哀悼死傷者

北車恐攻後戒備　卓揆指警力太過集中：平均見警率要提升　

5大法官判憲訴法違憲　翁曉玲：台灣距離邪惡時代不遠了

賴清德下4指示　徹查真相公布、制度性建置「反恐等級」警力

2026宜蘭縣長選舉怎提名？　鄭麗文：一定提名會贏的人

張文有計畫無差別襲擊　假借拍耶誕燈到誠品場勘、初步清查無共犯

台北市全面升級戒備　蔣萬安：跨年晚會派特勤小組駐守

卓榮泰拒副署財劃法、憲訴法遭判違憲　藍：三權聯手吞併立法權

警政署公布張文犯案完整時間序　聲東擊西別處縱火、7警追捕下墜樓

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

嫌犯跳樓後送醫

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

中山站恐攻事件

北捷台北車站M8出口驚傳有人丟煙霧彈　傳民眾倒地搶救中

亞當夫婦隔16年合唱定情曲！　佳人超緊張「見到趙權就安心」

日本記者目睹誠品砍人！徒手幫騎士止血　哽咽：在我眼前失去意識

大谷翔平最貴球員卡誕生！一張卡拍出9500萬台幣寫紀錄

桃園捷警提升機場捷運維安層級　保大霹靂小組進駐長槍巡邏車廂

北捷砍人太震撼網民「不去跨年」　賈永婕要兒女小心這麼說

南陽國小慶80歲生日　江啓臣協同運彩公會贈羽球物資

快訊／圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

美稱兩岸非對稱作戰　解放軍報：險惡用心！對台軍售進攻指向明確

馬斯克點名「台灣少子化危機」　台大校長籲設國家委員會搶人才

台南5月大男嬰失蹤！慘被棄屍大排　生父、同居女羈押禁見

網友預告赴高雄車站恐攻　卓榮泰：找到人讓他變社會公懲對象

57歲男遭刺亡　妻淚憶：平日就富正義感

台北市全面升級戒備　蔣萬安：跨年晚會派特勤小組駐守

57歲英勇男阻張文不幸罹難　蔣萬安：從寬認定至少獲500萬補償金

北車恐攻犯嫌張文涉逃兵原因曝　國防部：該煙霧彈非國軍制式裝備

張文有計畫無差別襲擊　假借拍耶誕燈到誠品場勘、初步清查無共犯

警政署公布張文犯案完整時間序　聲東擊西別處縱火、7警追捕下墜樓

遭恐攻死亡家屬悲問卓榮泰　「為什麼一個年輕人在大街上鑄下大錯」

57歲勇男為阻張文喪命　賴清德：加強警力部署、快打部隊要發揮功能

賴清德下4指示　徹查真相公布、制度性建置「反恐等級」警力

鐵路地下化進度落後怪張善政　桃市府開酸范雲

北車恐攻案　藍退將指民進黨撕裂社會：讓涉世未深者失控殺害無辜

恐攻男襲擊北車中山站　蔣萬安：啟動一案一社工

綠營縣長民調爆爭議　邱建富：不尋常

台北捷運台北車站與中山站昨晚發生隨機攻擊事件，嫌犯張文先後在兩站丟擲煙霧彈及汽油彈，並持刀傷人，最後自百貨公司墜樓。總統賴清德今（20日）至警政署聽取事件報告，賴清德表示，要全面深入、擴大對這個案件的調查，對兇手的背景、犯案的動機、有沒有幫兇、有沒有受人指使、他的金錢來源到底來自何處？務必把真相公布給台灣社會。賴也要求，內政部警政署要與各縣市警察局強化快速打擊部隊的功能，制度性建立反恐警力佈置訓練，才能保護台灣民眾的安全。

張文2年沒回家！父母認兒屍拭淚：想找人都找不到

捷運攻擊警力佈署卓榮泰安全防護捨身英雄恐攻行政院見警率

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

兇嫌正面曝！同學憶高中孤僻卻熱心　畢業性情大變

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

誠品員工猜「張文原想跳樓逃亡」：想跳紙箱但已被清掉

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地

無差別殺3路人　張文高中同學：很意外他變這樣

煙霧彈投擲點撞上漫畫劇情！作者曝恐怖巧合

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所

張文殺3人　父母無奈：2年多沒聯繫了

下班逛誠品遭張文奪命！37歲男相驗結果曝

恐攻男「張文」墜樓亡！吐血躺地畫面曝

快訊／模仿效應來了！男捷運站高喊「我有槍」

