恐攻男襲擊北車中山站　蔣萬安：啟動一案一社工、追究責任討公道

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

捷運台北車站M7出口處今（19日）傍晚時，嫌犯張文在台北車站M7出口處丟擲煙霧彈、攻擊路人，接著還到中山站繼續丟擲汽油彈、煙霧彈，並隨機砍人，之後再警方圍捕下墜樓身亡。此案目前已造成3人死亡（含兇嫌）、6人受傷。市長蔣萬安晚受訪說，將啟動一案一社工，給予全面後續協助；法務局也確認啟動各項後續法律作為，全力追究各項責任，會還給傷者、死者公道。

蔣萬安說，剛剛緊急召開跨局處會議，即刻成立1219台北市緊急維安應變小組，由他親自主持，跨局處隨時匯整各方最新的狀況及資訊。第二，關於醫療救援部分，即刻給予全面的救助，包括目前了解最新狀況，3名OHCA患者，9名傷者，剛剛3位OHCA民眾他也已經到台大、馬偕、新光去了解狀況及慰問家屬。

另外，蔣萬安表示，後續也會啟動一案一社工，給予全面的後續協助，同時還有醫療綠色通道，還有後續家屬包括心理、法律各層面的相關協助。

第三，蔣萬安也即刻要求警察局啟動全市加強維安戒備，以及巡檢機制，即刻起包括台北市各車站、捷運站、商圈以及人潮聚集地方，還有各類大型活動，會提高見警率、加派警力，全面提升各項巡羅。捷運站也會每日動員70名警力，也會向警政署請派85名的維安警力。

蔣萬安指出，目前了解嫌犯在最後逮捕過程中，畏罪跳樓確定死亡，後續警察局也會全面深入進行相關調查。他說，在一一去了解重傷患者期間，特別到台大醫院探望一位男性傷者，還有另一位在台北車站M7出口，第一時間看到嫌犯即刻伸出手要去制止的男子，卻不幸受到攻擊身亡，在向他太太慰問過程中，都感到非常心痛。

蔣萬安說，死者的太太提到，先生平時就是一位願意挺身而出、極富有正義感與仗義執言的人，後續除了捷運公司相關單位給予全面慰問協助，在此時此刻還是要對於願意挺身而出、富有正義感的民眾給予最高的敬意。

另外，蔣萬安說，到馬偕醫院的時候，護理長指出根據傷者轉述，在中山站外有2位傷者倒地，有一位女性的醫師施以即刻救助，所以讓其中一位傷者在後續搶救過程中能爭取更多黃金時間。這些都非常感謝，有民眾願意挺身而出救助。後續會持續確保全市的安全。

針對後續賠償問題，蔣萬安說，法務局也確認啟動各項後續法律作為，全力追究各項責任，會還給傷者、死者公道。

另外，嫌犯張文在台北車站M7出口犯案後，接著又在中山站傷人犯案，中間間隔約1小時，蔣萬安說，相關細節警察局都在深入了解調查，從初步監視器畫面，確實一開始在台北市車站M7這裡，接著往北到中山站外，準備了汽油彈、煙霧彈，並且手持利器，當然很多還必須深入了解調查，警察局這邊都徹夜進行全面的清查。

蔣萬安說，目前掌握，嫌犯張文是一位87年次，正因逃兵遭到通緝，也確實是租屋在中正區。至於如何取得汽油彈的原料，警察局目前正在積極調查中。根據警察局目前回報，初步掌握，確實過去一段時間擔任過保全，很多詳細資料正在全面彙整。

而針對後續台北市的大型活動規劃，蔣萬安說，接下來的各項大型活動會全面提升各項警力還有見警率等相關戒備，警察局都會做縝密周延的規劃，大型活動都會以高標準進行相關維安。

