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台北夜市微解封「為全台打頭陣」！醫：再次證明柯文哲是地下指揮官

▲▼ 台灣防疫／外媒捕捉等待快篩的民眾。（圖／路透）

▲台灣每日確診數已逐漸下降。（圖／路透）

文／醫師／沈政男

昨天新增54例。

昨晚看了半天屏東delta群聚疫調，雖然傳播關聯圖畫得有夠爛（還好有指揮中心那張），還是看出了一些端倪。

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要釐清感染源與傳播鏈，關鍵還在於白牌計程車司機案14298的疫調！到底這人有沒有說實話？有沒有客觀紀錄可查？都必須更加仔細調查。

依據指揮中心提供的關聯圖，該司機說是在6月18日載過祕魯祖孫的鄰居，但，為什麼當天就發病了？可見不是這一天染疫嘛！

事實上屏東縣政府昨天說，該司機在6月10日到6月16日之間到過枋寮醫院，請問，到底是哪一天？

我大膽推測，該司機乃在6月14日到過枋寮醫院，並在那天被前往就醫的祕魯祖孫感染，而在6月18日發病。

▲▼屏東多名確診個案曾到枋寮醫院就診，詳細時序圖曝光。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東多名確診個案曾到枋寮醫院就診，詳細時序圖曝光。（圖／記者陳崑福翻攝）

也就是說，該司機跟祕魯祖孫鄰居都是第一輪被感染，而非6月18日。此外，該司機說，6月20日與21日分別與友人與兄弟泡茶或吃飯，問題是後者們在6月23日與24日就發病了，因此可能更早一些就有接觸了。無論如何，該司機的家人與友人都是第二輪被感染。

至於這兩天確診的務農夫妻，因為頻繁到過枋寮醫院，也可能在那裡被感染，但時間上並非屏東縣政府公布那樣，因為，若是6月14日與16日被感染，不會到了6月25日才發病。

總之，如果能把白牌計程車司機近兩、三周的足跡與接觸者完全弄清楚，或許就能畫出更好理解的傳播關聯圖。

否則，這兩天爆出的務農夫妻，就等於找不到感染源，那實在太令人不安了。
今天也傳出一位該計程車司機的接觸者移工，說是偷跑到南投來，實在太扯！結果竟然今晚又發燒了，真的必須好好處理，不要產生破口。

真的，如果屏東delta群聚這一波疫情可以控制下來，再來的疫情就是柳暗花明了。

這幾天，指揮中心已在每日新增案例下方，標註了居隔陽性數字，請問，是誰最早做這樣的建議？又是誰最早建議雙北要精準疫調？

現在，新北絕大部分新增案例都找得到感染源，代表病毒難以繼續傳播，但台北卻非如此。連指揮中心都列出了台北的居隔陽性數字，反而台北自己在記者會上沒有公布感染來源比例，顯見沒有抓到接下來的防疫關鍵。

比如，昨天台北新增20例，只有3例是居隔陽性，那麼其他17例是怎麼被感染？應該給市民一個交代。

所謂疫調，最重要就是找到感染源啦，而不是公布什麼足跡。

若不這麼做，恐怕新北會比台北更早清零。

有沒有看到柯文哲昨天哽咽了？可見上次他講到「做夜市一天沒做就沒飯吃」，真的如我觀察，有些不忍而哽咽了。

台北夜市微解封，等於為全台解封打頭陣，這是有擔當的作法，也等於再次證明柯文哲是地下指揮官。

▲▼寧夏夜市微解封。（圖／記者周宸亘攝）

▲寧夏夜市29日微解封，首日湧現人潮。（圖／記者周宸亘攝）

我歪樓講一下政治。有沒有看到民調顯示，認為柯文哲適合選2024的比例已接近賴清德了？事實上柯文哲現在就等於已經啟動2024競選列車了，因為防疫是最能彰顯領導特質的施政。那些攻訐柯文哲的人可以舉出他的一百個缺點，但，他跟賴清德，誰比較有群眾魅力？他不必讓你們樣樣滿意，他只要贏賴清德就夠了。

當然侯友宜仍是最受青睞的政治人物，足證他的防疫獲得了肯定。他的苦幹實幹，值得柯文哲學習。這一點我已經當面向柯文哲說過。我也建議不要再講「1450」這個數字，你看他現在有沒有在講？

要用愛來包容恨，因為，恨的背後是恐懼，而恐懼是弱者的表現。

侯友宜的入境普篩最近被大家認可了，等於還他一個公道。事實上他講的方艙也是一個好方法，但台灣社會連討論的空間都沒有。你看蘇貞昌這兩天還在講「普篩會有偽陽性、偽陰性」，可見防疫知識還停留在2020。

※本文已獲沈政男醫師授權，請勿隨意翻載以免侵權。

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