慶財直播捐贈　圓夢第81場「每月一愛」1,000套運動服送10國小

▲教育局主秘賴銀奎(左)對於圓夢的「每月一愛」活動，持續舉辦81場，肯定善的力量很強大。（圖／圓夢提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市圓夢愛心關懷協會「每月一愛」的愛心活動，再獲慶財直播支持，花費50萬購買1,000套、5件式全新的冬、夏運動服，捐贈10所國小500名弱勢小朋友。捐贈活動8日於桃園區龍安國小舉行，教育局主秘賴銀奎對於圓夢的「每月一愛」活動，迄目前已持續舉辦81場，肯定善的力量很強大。

▲慶財直播董事長陳柏慶關懷弱勢族群。（圖／圓夢提供）

圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹表示，慶財直播董事長陳柏慶關懷弱勢族群，舉辦「第三屆愛心義賣直播同盟」，召集了數10名的直播主、共同直播義賣，並將當天義賣所得扣除開銷後，捐贈給該會做為「每月一愛」行善關懷活動，由圓夢愛心協會進行校園訪視，購買1,000套、5件式全新的冬、夏運動服，捐贈10所國小500名弱勢小朋友。

▲▼由慶財直播號召捐贈，圓夢第81場「每月一愛」1,000套運動服送10國小。（圖／圓夢提供）

慶財直播董事長陳柏慶說，該公司成立5年，是一個特殊的機緣，開始慈善義賣活動，幫助慈善團體去做公益，希望能拋磚引玉，喚起善心人士及企業團體一起加入慈善活動，一起做公益。此次購買的1,000套運動服，分別贈予桃園市三民國小、外社國小、頂社國小、山腳國小、大成國小、大忠國小、大勇國小、中山國小、龍山國小、龍安國小等小學。

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