社會焦點

「藍白破局」變黨內互打　金溥聰告邱毅等4人找侯友宜作證

記者黃哲民／台北報導

國安會前秘書長金溥聰於2024年總統大選期間，擔任國民黨候選人侯友宜的競辦執行長，卻出現藍營「黨內互打」插曲，金不滿被說成「藍白破局戰犯」，先前告蔡正元、陳文茜求償共600萬元一審敗訴，他另告前立委邱毅4人說他壞話、各求償100萬元並須刊登判決全文各3個月，台北地院今（5日）開庭，雙方聲請傳喚朱立倫、侯友宜共6人作證，法官諭知先確認請證人出庭必要性與待證內容，擇期再開庭。

▲▼金溥聰告前立委邱毅等4名藍營政治人物與媒體人，各求償100萬元，5日到台北地院出庭，堅稱向對方究責。（圖／記者黃哲民攝）

▲金溥聰告前立委邱毅等4名藍營政治人物與媒體人，各求償100萬元，5日到台北地院出庭，堅持向對方究責。（圖／記者黃哲民攝）

4名被告今只有邱毅親自出庭，他開完庭受訪笑說金溥聰就是喜歡興訟、「興訟是他的習慣，所以就兵來將擋、水來土掩」。邱在庭訊說金對於國民黨內可對抗民進黨的戰將，通通看不順眼，且金涉及放假消息，說他名列民眾黨不分區立委安全名單，邱自稱早已退休離開政治圈、「我也是新聞操作下的受害人！」

▲▼國民黨前立委邱毅被金溥聰提告求償100萬元，5日到台北地院出庭，笑稱兵來將擋、水來土淹。（圖／記者黃哲民攝）

▲國民黨前立委邱毅被金溥聰提告求償100萬元，5日到台北地院出庭，笑稱兵來將擋、水來土掩。（圖／記者黃哲民攝）

金溥聰開完庭受訪說，提告是證明自己站得住腳，對方捏造事實、混淆事實，刻意把他打成人格謀殺對象，他從政以來謹守分寸、從不逾矩，要藉著訴訟過程把事實交代清楚，憲法法庭有提過，網紅、政治人物與名嘴，在言論上應負比一般人更大責任，他認為「捏造事實、侮辱他人，就應該負法律的責任！」

金溥聰列7段言論告4人

金溥聰本案控告邱毅、前立委蔡正元、馬英九基金會前執行長蕭旭岑與媒體人王尚智，列舉4人發表共7段言論傷害他名譽，包括說他利用侯競辦名義告YouTuber比特王、任國民黨秘書長時把基層年輕幼苗砍光光、選前之夜「忘恩負義」故意不讓前總統馬英九上台助講、以「膿包」形容選前頻呼換掉侯友宜的鄭麗文，還說他是「秦檜」、「慈禧太后」、「和珅」等等。

金溥聰要求4人各賠償100萬元精神慰撫，並須在各自的臉書粉專，刊登他本件勝訴判決全文各3個月。金先前告蔡正元、陳文茜說他是「藍白破局戰犯」等語，向蔡、陳求償共600萬元，北院一審去年（2025年）12月19日判金敗訴，可上訴。

辯方主張合理查證與評論

蔡正元、蕭旭岑與王尚智均委任律師出庭代打，與邱毅都堅稱依據媒體報導、政論節目及個別消息管道查證，對於攸關當時藍白合運作等可受公評的公益議題，合理評論金溥聰個人行為，並聲請傳喚朱立倫、鄭麗文、毛嘉慶、羅智強與凌濤5人作證。

金溥聰逐一反駁，強調不知侯友宜競辦何時對自媒體提告，至於不邀馬英九出席侯的選前之夜，是競辦幹部一致決定，他要聲請侯作證釐清，而他在秘書長任內恢復招考年輕黨工，沒因此開除舊人，他也沒指名道姓說鄭麗文是「膿包」，而是認為陣前換將會重演「換柱事件」對黨的傷害，所以分化團結的人「要像膿包一樣擠掉」。

金溥聰重申沒說鄭麗文是「膿包」

法官打斷雙方言詞交鋒，要求先確認聲請傳喚這6位證人的必要性與待證事項，給雙方6周時間具狀補陳，擇期再開庭。至於有無和解空間，金溥聰前次開庭只願跟蕭旭岑試行調解，因對方是他一手提拔、只要對方道歉，蕭的律師今表明蕭願「致意」，雙方律師可私下再溝通。

更多新聞
※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
會與鄭麗文見面？　柯文哲：我非黨主席但私下有機會就可以

會與鄭麗文見面？　柯文哲：我非黨主席但私下有機會就可以

民眾黨徵召白委張啓楷參選嘉義市長，對於目前藍白協調狀況，張啓楷文今（4日）說，國民黨應該會在最快的時間點裡協調出黨內的參選人，接著他再與該人坐下來，接著透過兩黨機制，再進一步看是用協調或民調來推出一個最強的人。民眾黨前主席柯文哲則說，他現在還沒安排跟國民黨主席鄭麗文見面，因為他也不是黨主席，不過私底下有機會就見面，還是按機制來處理。

鄭麗文稱徵召李四川　國民黨滅火：依程序走

鄭麗文稱徵召李四川　國民黨滅火：依程序走

黃國昌選新北夢碎？　鄭麗文：藍徵召李四川

黃國昌選新北夢碎？　鄭麗文：藍徵召李四川

張啓楷：藍白2026嘉義市長只能1人參選　盼最快1／15完成整合

張啓楷：藍白2026嘉義市長只能1人參選　盼最快1／15完成整合

黃國昌辦新北應援暖身2026　陳明義：藍白合是人民期待

黃國昌辦新北應援暖身2026　陳明義：藍白合是人民期待

