前總統李登輝逝世周年　中華郵政7／30將發行紀念郵票

▲為感念與緬懷前總統李登輝推動民主改革、加速國家現代化發展，中華郵政將發行逝世週年紀念郵票。（圖／中華郵政提供）

記者賴文萱／台北報導

今年第3季中華郵政將發行5種新郵票品，其中，為感念與緬懷前總統李登輝推動民主改革、加速國家現代化發展，預定7月30日發行逝世週年紀念郵票。中華郵政表示，這套郵票以「光。輝」為設計主題，1套共有4枚。

5種新品郵票分別為李前總統登輝先生逝世週年紀念郵票、感恩郵票小全張–向防疫人員致敬、台灣核心產業郵票、寶島風情郵票–桃園市及故宮早春圖古畫郵票小全張。

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李前總統登輝先生逝世週年紀念郵票為紀念郵票，預定7月30日發行。中華郵政表示，為感念與緬懷李前總統推動民主改革、加速國家現代化發展，特以「光。輝」為設計主題，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為8元及15元各2枚。

▲感恩郵票小全張–向防疫人員致敬。（圖／中華郵政提供）

感恩郵票小全張–向防疫人員致敬，預定8月11日發行。為感謝防疫英雄無私付出，守護台灣，特以感恩主題，發行小全張1張，選取代表黎明及充滿無限生機之卯兔，搭配孩童獻花，表達誠摯感謝，並象徵展望未來美好生活，小全張內含郵票6枚，面值分別為8元、13元及15元各2枚。

▲台灣核心產業郵票。（圖／中華郵政提供）

台灣核心產業郵票則預定8月27日發行。中華郵政說，為宣揚我國產業卓越發展及未來願景，特以「資訊及數位」、「資安卓越」、「台灣精準健康」、「國防及戰略」、「綠電及再生能源」及「民生及戰備」核心產業為題材，發行郵票1套6枚，面值均為6元。

▲寶島風情郵票–桃園市。（圖／中華郵政提供）

中華郵政將於9月10日發行寶島風情郵票–桃園市。繼105年起發行「寶島風情」系列郵票後，續以龍潭觀光大池、八德埤塘自然生態公園、 拉拉山巨木區及草漯沙丘地質公園為題材，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為8元、15元、20元及28元。

▲故宮早春圖古畫郵票小全張。（圖／中華郵政提供）

最後，故宮早春圖古畫郵票小全張預定9月29日發行。為闡揚我國古畫之美，特以國立故宮博物院典藏之宋郭熙早春圖為題材，發行小全張1張，內含郵票面值35元1枚。