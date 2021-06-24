6月包裹暴增3成！　中華郵政擬跟進民間物流評估「調漲運費」

▲中華郵政包裹快捷爆量。（圖／翻攝自王國材臉書）

記者賴文萱／台北報導

全台三級警戒時間延長，不少民眾選擇待在家網購不外出，導致近來包裹數量暴增，物流業者也宣布調漲運費，其中黑貓宅急便常溫、低溫最多調漲20元，台灣宅配通常溫最多調漲75元。中華郵政今（24）日證實將跟進研議調漲運費，資費漲幅也會參考同業狀況，不過，後續還要等內部評估出來後報董事會通過，另也會報給交通部，時間點尚不確定。

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▲新冠肺炎疫情維持三級警戒之下，物流外送需求大增。（圖／記者李毓康攝）



興櫃股王、國內第三方支付龍頭「綠界科技」21日宣布，受到防疫措施升級，宅配物流運量遽增，為了確保物流及服務品質，針對「個人/商務會員/特約會員/ ECShop（收銀台）」等用戶成立的宅配物流訂單，將調漲運費，其中黑貓宅急便常溫、低溫最多調漲20元，台灣宅配通常溫最多調漲75元。

▼綠界科技宣布，為了確保物流及服務品質將調漲運費。（圖／翻攝自綠界科技）



先前由於包裹數量爆量，不少民間業者紛紛喊卡，這讓不少郵件轉往中華郵政投遞運送，根據統計，包裹部分，從6月份到現在，比5月份多了將近30%，快捷更是多了40%左右。

▲中華郵政包裹、快捷爆量。（圖／翻攝自王國材臉書）

中華郵政副總經理郭純陽表示，中華郵政包裹、快捷資費10幾年都沒有調整，近來有注意到同業物流都在調整，再加上近來包裹、快捷數量暴增，確實內部有在研議要跟進調漲運費。依照郵政法，調整運送資費是中華郵政公司的權限，只要報給董事會通過後即可，但此事也會同步報給交通部備查。

至於漲幅會如何評估？中華郵政表示，會參考同業的狀況，試算出合理漲幅，由於還要等內部研究評估出來，目前並無明確調漲時間表。