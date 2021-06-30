郵局職階、約僱人員7月起調薪「同工同酬」　內勤每月多4850元

▲前年郵局員工上街遊行抗議，批評16年同工不同酬，高喊「待遇平等、不能再等」。（圖／記者黃國霖攝）

記者賴文萱／台北報導

中華郵政因人員進用制度關係，導致基層多年「同工不同酬」。行政院為落實對中華郵政同仁的照顧，原定二階段實施的調薪制度核定為一步到位，另約僱人員責成交通部依權責辦理，自7月1日起，比照現行轉調人員職務待遇金額發給（不打折、不追溯）。外勤人員每月可增領2494元，內勤則是每月可多領4850元。

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▲郵局職階、約僱人員7月起調薪「同工同酬」。（圖／記者許靖騏攝）

中華郵政2003年改制公司化後，調整人員進用制度，改制前為具公務人員身分的轉調人員，改制後新進同仁為職階人員，兩者工作內容一樣，工作津貼最多卻差到6千元。台灣郵政產業工會前年12月1日，發起有史以來首場郵工大遊行，上街怒吼「已經16年了，待遇平等、不能再等」。

▲郵局職階、約僱人員7月起調薪「同工同酬」。（圖／中華郵政工會提供）

中華郵政工會昨則發出快訊通知，行政院為落實對中華郵政基層同仁的照顧，原定二階段實施調薪制度，核定為一步到位，另約僱人員責成交通部依權責辦理，自7月1日起，比照現行轉調人員職務待遇金額發給（不打折、不追溯）。

交通部長王國材表示，該案於他第2次代理中華郵政公司董事長時，中華郵政工會理事長吳文豐就積極推動爭取，108年定調希望109年完成，但因涉及各事業單位衡平性以及必須符合人事、會計等相關規定，過程繁複致耗費多時。

中華郵政工會對此表示，特別感謝蘇貞昌院長力挺，王國材部長及吳宏謀董事長鼎助，職階及約僱人員待遇大幅改善。工會理事長吳文豐表示，外勤郵務士部分，會從原先收投加給3571元轉為職務加給6065元，每月可增領2494元；內勤則是每月可多領4850元。

▲前年郵工動員陳情遊行，要求待遇平等。（圖／記者黃國霖攝）