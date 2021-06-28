Delta入侵屏東枋山2村今停止投遞郵件　負責郵差急篩檢、打疫苗

▲屏東縣政府在枋山鄉兩地擴大篩檢。（圖／屏東縣政府提供）

記者賴文萱／台北報導

Delta變種病毒入侵屏東，中華郵政今（28）日指出，受到疫情嚴峻影響，已安排負責疫情熱區楓港和善餘2村的郵差今去篩檢並接種疫苗，2村也會停止投遞郵務1天，明天起恢復正常。至於枋山郵局部分，今仍正常營業。

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▲Delta病毒入侵屏東，枋山大消毒。（圖／記者陳崑福翻攝）

中華郵政發言人郭純陽表示，屏東枋山楓港及善餘2村屬疫情熱區，負責投遞的同仁有1名，今天安排他去做篩檢並接種疫苗。受到此影響，這2村今天將會暫停投遞一天，明天就會恢復正常。

若該同仁接種疫苗後有不適，中華郵政會給予疫苗接種假，郵務部分則授權給地方局經理來處理。

不過，台灣郵政產業工會指出，Delta病毒侵襲屏東枋山，疫情指揮中心於6/26宣布當地超市、超商、餐飲業、傳統市場停業三天。這波Delta變異株傳播鏈所及的超商門市，距離枋山郵局步行僅數分鐘，屬於緊密生活圈。

工會呼籲總公司與屏東郵局不可等閒視之，應與疫情指揮中心對於營業場所停業的要求一致，同步使當地支局停業以阻斷傳播鏈，保護同仁及民眾安全。但中華郵政表示，目前枋山郵局仍維持正常營業，會非常注意整個防疫安全。