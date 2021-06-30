省錢寄件！代收貨款郵件寄「i郵箱」　7／1起郵資減30元

▲凡代收貨款郵件寄至i郵箱取件者，每件資費減收30元。（圖／中華郵政提供）

記者賴文萱／台北報導

為倡導零接觸配送及無現金支付理念，中華郵政自7月1日至12月31日舉辦「代收貨款 選箱配 最優惠」活動，凡代收貨款郵件寄至i郵箱取件者，每件資費減收30元，鼓勵民眾藉由i郵箱特有的金、物流整合服務支付貨款，減少接觸傳染風險。

中華郵政表示，凡透過3號便利包、國內包裹及國內快捷方式交寄，且代收貨款金額不逾新台幣6,000元者皆可享有本優惠服務，寄件人可至全台1,299間郵局，索取代收貨款託運單，填妥收件i郵箱名稱、收件人手機號碼、代收金額及收款帳號即可。

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▲攜帶郵政金融卡或行動裝置（內建台灣Pay APP），可直接至i郵箱繳納貨款後取件。（圖／中華郵政提供）

當郵件送抵i郵箱時，收件人將會收到包含取件資訊及銷帳編號的通知簡訊，收件人可於收到簡訊3日內，攜帶郵政金融卡或行動裝置（內建台灣Pay APP）直接至i郵箱繳納貨款後取件，或以郵局實體ATM、郵局網路ATM及e動郵局APP等多元方式先支付貨款，續憑手機末3碼及取件碼至i郵箱領取郵件。

i郵箱代收貨款整合轉帳及取貨之金、物流服務，凡於郵局開立存簿儲金或郵政劃撥帳戶者均可直接使用，即時入帳為最大特色，收件人付清款項並取件後，寄件人即能收到貨款。

i郵箱具有一次性簡訊密碼開鎖及獨立式儲格設計，能確保收件人隱私與取件安全。