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台東達仁6部落設置「自主防疫站」　縣府原民處團隊贈防疫物資

▲▼ 台東達仁6部落設置「自主防疫站」，縣府原民處團隊贈防疫物資。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼ 台東達仁6部落設置「自主防疫站」，縣府原民處團隊贈防疫物資。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

中央疫情指揮中心宣布全國提升三級警戒後，為阻止新冠肺炎(COVID-19)疫情進入原鄉，台東縣內不少原鄉部落採取自主管理，紛紛在部落入口處設置防疫站，針對進入的車輛、民眾實聯制登記、測體溫等措施。近日因屏東縣爆發Delta群聚確診案例，達仁鄉台坂等六個部落自主防疫站仍持續加強防疫。

為慰勞部落防疫站工作人員之辛勞，原住民族行政處長方銘總今(30)日特別代表縣長饒慶鈴致贈防疫物資，也呼籲縣民務必落實外出口罩戴好戴滿、勤洗手、不群聚等相關防疫措施，共體時艱遵守防疫原則。

▲▼ 台東達仁6部落設置「自主防疫站」，縣府原民處團隊贈防疫物資。（圖／台東縣政府提供，下同）

達仁鄉台坂、土坂、新化、安朔、南田、森永等六部落，在疫情升溫後皆成立自主防疫站並加強防疫作業，今天方銘總處長特別親赴達仁鄉六個部落自主防疫站，慰勞部落防疫站工作人員之辛勞，並致贈防疫物資及飲品及打氣加油。

饒慶鈴表示，防疫工作相當辛苦，為了不再增加各第一線同仁的負擔，並保護鄉親自身與家人的健康，請大家務必遵守實聯制、保持社交距離、戴口罩、量體溫、強化清潔消毒等防疫措施，減少不必要的外出與群聚，期許疫情早日過去，回復正常生活。

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