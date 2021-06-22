　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

停辦豐年祭！花蓮吉安部落頭目取得共識　活動經費投入防疫

▲各阿美族頭目及太魯閣族長老召開線上視訊頭目會議，考量疫情嚴峻，決議豐年祭暫停辦理。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

各阿美族頭目及太魯閣族長老召開線上視訊頭目會議，考量疫情嚴峻，決議豐年祭暫停辦理。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉今年各部落豐年祭及感恩祭是否照常舉辦是全體部落族人最關心的議題。基於尊重部落自治的原則，鄉公所於日前召集各阿美族頭目及太魯閣族長老，共同召開線上視訊頭目會議，經過審慎的評估與討論後，考量疫情嚴峻，決議部落豐年祭暫停辦理，感恩祭則暫定延至十一月底，視疫情狀況再行決定。

▲各阿美族頭目及太魯閣族長老召開線上視訊頭目會議，考量疫情嚴峻，決議豐年祭暫停辦理。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲▼每年豐年祭是阿美族最重要的歲時祭儀。

吉安鄉公所原住民事務所所長江夏枝說明，鄉長游淑貞對於部落各項歲時祭儀活動皆非常重視，原訂六月份舉辦的阿美族捕魚祭因疫情影響停辦時，即拋出豐年祭是否停辦的議題給各頭目思考評估，有部分頭目認為應配合中央政策停止辦理，也有頭目認為可再觀察疫情後續情勢，再行決議停辦與否，但彼此最重要的前提是不願豐年祭變為疫情的破口，因此在幾番的討論之下最終取得共識，由頭目聯席會長吳德煥宣布，吉安鄉今年19個阿美族部落豐年祭暫停辦理。

▲各阿美族頭目及太魯閣族長老召開線上視訊頭目會議，考量疫情嚴峻，決議豐年祭暫停辦理。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

除豐年祭外，觀摩活動和領唱研習也將因應疫情停辦。吳德煥會長表示，「為了族人的健康著想，尤其是部落耆老的身體，希望大家能夠接受這個沉痛的決定。」，原定各部落豐年祭的當日，將改由頭目進行不公開的祈福儀式，一方面祈求祖靈保佑，讓疫情儘速平息早日恢復正常生活，也告知祖靈停辦的原因。各部落意見領袖為守護族人的健康，呼籲疫情期間牽心不牽手，用心慶豐收、祭祖靈。堅守三不原則—不牽手、不群聚、不返鄉，藉由頭目凝聚族人的共同意識，代為祭祖達到歲時祭儀的活動意義。

▲各阿美族頭目及太魯閣族長老召開線上視訊頭目會議，考量疫情嚴峻，決議豐年祭暫停辦理。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

觀摩活動和領唱研習也將因應疫情停辦。

游淑貞鄉長表示，豐年祭是阿美族最重要的歲時祭儀，將聚集全部落族人及各地旅外工作的孩子也都將回鄉參與每年盛大慶典，而今年因疫情影響停辦，但也請族人不要失望，鄉公所會將原住民族委員會補助的基本設施維持費，轉為各部落建設經費，進行部落整體安全改善計畫，以及各項防疫設施和工作的整備。感謝各部落族人維護部落安全、堅守防疫工作的心。

►腦公！你不可以賴帳喔
 

ET快訊
快訊／指揮中心改口：孕婦可選打莫德納！
北市這8個里突大消毒！　里長怒：救護車湧入才知道
風景區人潮回籠！　北部2景點人最多
快訊／新北果菜市場　千人篩檢結果出爐！
漢翔打疫苗惹議「董座內部信曝光！」　千名人員名單為機密
《遊戲王》青眼白龍卡　百元法拍飆破3.7億
快訊／「薔琵」颱風最快明生成！　11縣市豪大雨特報　
打完疫苗親餵「2月大嬰猝死」！專家推測恐是2原因
藝文、運動場館「6／28前提早解封」？指揮中心回應了
快訊／北市敦化南路某大樓起火！急疏散搶救中

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

82歲翁拿拐杖冒雨打疫苗　東港警擔心安全護送返家

停辦豐年祭！花蓮吉安部落頭目取得共識　活動經費投入防疫

台東連11天+0！第二波接種預約開跑　首日上午逾5成

93歲翁打疫苗「高燒4天」！倒兒子懷裡離世…他哭崩：真的沒關聯嗎

賈永婕「救命仙女」真的來了！　基隆礦工醫院嚇到超感動

和里長站在一起！　陳亭妃、陳怡珍贈2000個防護面罩給里鄰防疫志工

金門男遭匡列隔離「到處找人喝酒」　當地居民嚇壞...人找到了

長者疫苗續施打　安南警雨中接送民眾揪感心

桃機疫苗接種站開打　鄭文燦：每日接種800人　7日內完成

為因應梅雨鋒面來襲　台南市水利局應變小組3級開設

吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？

小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

渣男友展出「倒L型雕像」藏變態暗示　《無法抗拒的他》韓韶禧崩潰反遭嗆

醫生夫婦為挽救生命延期婚禮！　男方事後確診「存活機率僅10%」

雨神眷顧！4座蓄水量突破3億噸　南化水庫探底→自然溢流美景

不滿女友傷口留血跡！男大鬧急診　狂飆國罵、砸病歷...還持鋁棒攻擊

阿伯出事了！悠哉騎車「闖紅燈」　下秒遭警察攔車開單網：現世報

82歲翁拿拐杖冒雨打疫苗　東港警擔心安全護送返家

停辦豐年祭！花蓮吉安部落頭目取得共識　活動經費投入防疫

台東連11天+0！第二波接種預約開跑　首日上午逾5成

93歲翁打疫苗「高燒4天」！倒兒子懷裡離世…他哭崩：真的沒關聯嗎

賈永婕「救命仙女」真的來了！　基隆礦工醫院嚇到超感動

和里長站在一起！　陳亭妃、陳怡珍贈2000個防護面罩給里鄰防疫志工

金門男遭匡列隔離「到處找人喝酒」　當地居民嚇壞...人找到了

長者疫苗續施打　安南警雨中接送民眾揪感心

桃機疫苗接種站開打　鄭文燦：每日接種800人　7日內完成

為因應梅雨鋒面來襲　台南市水利局應變小組3級開設

齊心防疫、挺住醫療！你捐血　UV100送防曬防飛沫雙效美顏罩

「iPhone 13」不吉利？　調查顯示18%美國用戶對名稱反感

「蔡總統不應等國產疫苗」　醫曝原因：不如現在就去接種AZ

客人怨分流「罵髒話」硬闖超市！　店員吐心酸：工作量是以往2倍

鈺叡提公開收購　菱光董座黃育仁嗆聲：捍衛經營權「拭目以待」！

孕婦可選打莫德納！指揮中心改口：開放孕婦「2種疫苗擇1接種」

90歲阿嬤打AZ「身體冒2個驚人變化」：變得就爽快！　網紅鬆口氣笑了

疫情害「幼稚園」倒了！宅女小紅曝「家長群全沸騰」嘆：才想會不會退費

南檢檢察長接種爆爭議　黃偉哲「如指揮防疫」打疫苗並不為過

坤達、《玩很大》同步PO小鬼身影照！KID解答真相藏洋蔥：那一天很棒

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

地方熱門新聞

93歲翁打疫苗高燒4天！倒兒懷裡離世

賈永婕真的來了！礦工醫院超感動

金門男遭匡列隔離「到處串門子」　人找到了

陳亭妃、陳怡珍贈防護面罩給志工

桃機疫苗接種站開打　每日800人

安南警雨中接送民眾揪感心

花蓮吉安停辦豐年祭 活動經費投入防疫

屏科大防疫小物酒精筆　保護全校師生安全

翁拿拐杖冒雨打疫苗　東港警擔心安全護送返家

桃園2萬名孕婦　優先施打莫德納疫苗

北農爆群聚感染嚇到屏東　縣府急設3快篩點

高一新生報到後確診　這關鍵解除警戒

等著打莫德納疫苗？陳其邁：效果與AZ同

閃車被逼車…BMW男暴怒掏棒亂砸

更多熱門

相關新聞

台東連11+0　第二波疫苗首日上午預約逾5成

台東連11+0　第二波疫苗首日上午預約逾5成

連續11天無本土確診，台東縣這一波收到中央撥補6400劑疫苗，21日開放疫苗預約，至中午已逾5成完成預約，並已有四個鄉衛生所額滿。縣長饒慶鈴在疫情記者會上請符合資格的鄉親盡速上網或電話預約，並呼籲中央全面開放孕婦、擴大第7類維持社會機能正常運作人員，包括讓各級學校教職人員也能在8月底開學前彎成施打疫苗。

幫鄰長打疫苗　指揮中心：是第一線人員就可

幫鄰長打疫苗　指揮中心：是第一線人員就可

羅智強痛批「台灣是疫苗乞丐」！指揮中心回應了

羅智強痛批「台灣是疫苗乞丐」！指揮中心回應了

能源企業挺抗疫前線！　雲豹能源南下捐千組隔離衣、防護面罩

能源企業挺抗疫前線！　雲豹能源南下捐千組隔離衣、防護面罩

即／打完疫苗6天…台南鯤鯓派出所長「腦部血栓」！

即／打完疫苗6天…台南鯤鯓派出所長「腦部血栓」！

關鍵字：

停辦豐年祭吉安部落頭目共識經費防疫新冠疫情疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

即／51歲前微軟工程師「打完疫苗猝死」

美宣布第2波捐疫苗名單：包括台灣

肖戰爆熱戀《如懿傳》女星　工作室火速聲明

蕾菈翻出「黏黏套子」一問男友崩潰

黃大謙鑰匙插車上　1個月後出門崩潰

《富爸爸，窮爸爸》作者警告：史上最大崩盤將臨

快訊／張亞中捐1千萬劑疫苗　衛福部終於回函了

即／媽「打完疫苗餵母乳」！隔天女嬰猝死

台藝人突暴走「不打大陸疫苗是弱智」！

綠界科技7/1漲運費　最多漲75元

「勞工紓困貸款」核貸塞車　銀行點出有3種人遭拒機率高！

正妹網紅靠辣照吸40萬粉！　「原況功能」洩真面目

蘋果「舊換新」價目更新！　6款舊機身價上漲

漢翔航空千人打完疫苗　遭爆：什麼身分類別可先打？

詩人吳岱穎睡夢中辭世 享年45歲

更多

最夯影音

更多
吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？

吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？
小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面