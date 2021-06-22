停辦豐年祭！花蓮吉安部落頭目取得共識　活動經費投入防疫

▲各阿美族頭目及太魯閣族長老召開線上視訊頭目會議，考量疫情嚴峻，決議豐年祭暫停辦理。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉今年各部落豐年祭及感恩祭是否照常舉辦是全體部落族人最關心的議題。基於尊重部落自治的原則，鄉公所於日前召集各阿美族頭目及太魯閣族長老，共同召開線上視訊頭目會議，經過審慎的評估與討論後，考量疫情嚴峻，決議部落豐年祭暫停辦理，感恩祭則暫定延至十一月底，視疫情狀況再行決定。

▲▼每年豐年祭是阿美族最重要的歲時祭儀。

吉安鄉公所原住民事務所所長江夏枝說明，鄉長游淑貞對於部落各項歲時祭儀活動皆非常重視，原訂六月份舉辦的阿美族捕魚祭因疫情影響停辦時，即拋出豐年祭是否停辦的議題給各頭目思考評估，有部分頭目認為應配合中央政策停止辦理，也有頭目認為可再觀察疫情後續情勢，再行決議停辦與否，但彼此最重要的前提是不願豐年祭變為疫情的破口，因此在幾番的討論之下最終取得共識，由頭目聯席會長吳德煥宣布，吉安鄉今年19個阿美族部落豐年祭暫停辦理。

除豐年祭外，觀摩活動和領唱研習也將因應疫情停辦。吳德煥會長表示，「為了族人的健康著想，尤其是部落耆老的身體，希望大家能夠接受這個沉痛的決定。」，原定各部落豐年祭的當日，將改由頭目進行不公開的祈福儀式，一方面祈求祖靈保佑，讓疫情儘速平息早日恢復正常生活，也告知祖靈停辦的原因。各部落意見領袖為守護族人的健康，呼籲疫情期間牽心不牽手，用心慶豐收、祭祖靈。堅守三不原則—不牽手、不群聚、不返鄉，藉由頭目凝聚族人的共同意識，代為祭祖達到歲時祭儀的活動意義。

▲觀摩活動和領唱研習也將因應疫情停辦。

游淑貞鄉長表示，豐年祭是阿美族最重要的歲時祭儀，將聚集全部落族人及各地旅外工作的孩子也都將回鄉參與每年盛大慶典，而今年因疫情影響停辦，但也請族人不要失望，鄉公所會將原住民族委員會補助的基本設施維持費，轉為各部落建設經費，進行部落整體安全改善計畫，以及各項防疫設施和工作的整備。感謝各部落族人維護部落安全、堅守防疫工作的心。

►腦公！你不可以賴帳喔

