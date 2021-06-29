義助防疫　台南北區扶輪社捐贈消防局防疫物資

▲3470地區台南一分區助理總監陳弘林、台南北區扶輪社郭振東社長及楊文淇秘書捐贈防疫物資一批給台南市消防局，由消防局長李明峯代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全台3級防疫警戒疫情十分嚴峻，為保護消防局防疫人員安全，29日上午10時，3470地區台南一分區助理總監陳弘林、台南北區扶輪社郭振東社長及楊文淇秘書捐贈總價值新台幣15萬元的感控膠膜160捲、簡易型防護面罩1200片予台南市消防局，由消防局長李明峯在消防局前廣場代表受贈，並回贈感謝獎牌。

台南北區扶輪社自1983年成立至今，本著國際扶輪《服務人類》宗旨，在偏鄉小學捐助、弱勢團體關懷及各方面都不遺餘力發揮著扶輪應有的精神。之前日本311大地震、0206美濃地震都貢獻出一份心力，去年疫情爆發之時就曾慷慨解囊地捐贈感控膠膜一批予臺南市政府消防局。

黃偉哲市長得知後，感謝台南北區扶輪社為疫情盡一份心力，也希望第一線消防救護人員能注意自身安全的重要性。抗疫是一場持久賽，黃市長希望能帶領所有人平安地完賽。

消防局局長李明峯受贈時表示，台南北區扶輪社一直對於公益活動不遺餘力，之前也曾經捐贈消防局大型雙艙式水箱消防車，從去年疫情開始，北區扶輪社一直很主動關心。防疫1個多月，消防人員的辛苦不在話下，幸好有社會各界的支持，讓防疫第一線的單位不孤單，李局長誠摯地感謝台南北區扶輪社的善行義舉。

「大同10人份不鏽鋼電鍋」星河銀色