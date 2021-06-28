嘉義縣企業捐贈防疫面罩及酒精　攜手政府共同防疫

▲嘉義縣企業捐贈防疫物資，攜手政府共同防疫。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠肺炎疫情雖漸趨緩，但部分群聚事件仍未降溫，三級警戒持續延長至7月12日，嘉義縣政府自5月疫情爆發迄今，相關局處總動員跨局處組成各種稽查或專案小組，配合中央及縣府各項防疫措施及指引，持續到各高風險場所稽查督導，雖然縣內整體經濟活動也因疫情大受影響，但各企業為了員工生計仍然持續支撐著，也有許多在地企業陸續捐贈防疫物資給縣府所屬各相關單位做防疫使用。

傳統市場因涉及民生必需，在三級警戒下仍維持營業，但市場攤商每天接觸不特定民眾，染疫風險相對較高，縣府於6月初疫情居高不下時，由業務單位研議評估採購防疫面罩提供公有市場攤商使用，位於水上鄉信孚產業股份有限公司獲悉後，決定捐贈防疫面罩1200個供市場攤商使用，由縣府配發至各公有市場攤商及市場管理員使用。

經濟發展處長江振瑋表示，疫情期間市場攤販為了生計在市場擺攤，接觸許多不特定民眾，雖然各公所每周加強清消，但攤商的個人防護十分重要，在縣府近期強力稽查下，市場攤商跟民眾配戴口罩是最基本要求，縣府鼓勵自主分流時並研議提升攤商的防護配備，感謝信孚公司捐贈防護面罩提供攤商使用，縣府收到物資後立即函請公所造冊領取配發給攤商，企業的善舉立即收效，希望攤商在政府及企業協助下，共度難關。

另外，嘉義縣特定工廠發展協會基於縣府各相關局處須面對民眾及執行防疫稽查督導業務，由協會各理監事共同出資購買75度防疫酒精捐贈給縣府，由協會理事長陳瑞麟及理監事運送物資至縣府，經濟發展處江振瑋處長代為接收這批物資。

江振瑋感謝民間企業及協會理監事善盡企業的社會責任，在艱難的時刻攜手政府共同防疫，希望各界持續配合政府各項防疫措施，一同度過此波疫情。

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