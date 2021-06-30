周玉蔻遭嗆「狗尾巴」反擊了！　臉書怒轟三遍「我瞧不起柯文哲」

▲柯文哲、周玉蔻。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

資深媒體人周玉蔻30日上午批台北市長柯文哲隱匿疫情，釀成北農群聚。柯文哲下午於記者會回嗆，「狗尾巴」讓人看了就討厭。周玉蔻傍晚也透過臉書反嗆三次，「我瞧不起柯文哲」。

周玉蔻痛批柯文哲口不擇言，不回答蓋牌隱匿疫情問題，人身攻擊本人，表示本人質疑到他的要害！她表示，「我是不想跟柯某比賽罵人啦！魔鬼對面就是天使！被你無能柯、魔頭柯喜歡我才發毛咧！」

周玉蔻強調，我懶得討厭柯文哲！我瞧不起柯文哲！瞧不起、瞧不起、瞧不起！更順帶一提，「跟連家爺奶一起打特權疫苗的，查的如何了？」

北農先前爆出群聚感染，市長柯文哲挨批防疫慢半拍。周玉蔻上午在臉書爆料，今天確診個案數，足以証明「柯文哲隱匿北農染疫案，害得全台灣跟著雙北一起無法解封！」她批評柯文哲，罪魁禍首不認帳，還搞夜市什麼「微解封」！是唯恐天下不亂！

針對周玉蔻的指控，柯文哲下午在疫情記者會上，用「狗尾巴」形容周玉蔻的行為，並批評，滿腦子搞政治動作，讓人看起來就很討厭。

柯文哲表示，這是政府要思考的題目，一開始是狗搖尾巴 ，後來是尾巴搖狗，後來有一天，其實把尾巴剁下來，尾巴掉在地上，自己都會搖。這個意思是，「常常政府會收買、聘用或雇用名嘴放消息、帶風向，但有一天名嘴越來越膨脹，倒過來影響政府決策，到後來有一天政府要切割時，已完全沒辦法控制」。

柯文哲認為，這是政府要去思考的，怎麼會放任一個人，比中央流行疫情指揮中心更早宣布一些中央政府要公布的資料。不想再計較一堆東西，把事情解決較重要，至於在這種疫情期間，還滿腦子搞政治動作，讓人看起來就很討厭。