何謂超前部署？他激推「陳其邁6點示範」：無政治語言，只有果斷行動

▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府）

記者邱晟軒／綜合報導

高雄市鳳山區某棟大樓昨（29日）傳出有住戶採檢呈陽性反應，衛生局緊急召回181名住戶進行PCR檢測並強制隔離，強硬作法引起許多反彈聲浪；陳時中今（30日）也證實2戶5人確診，且2戶分屬不同樓層。對此，政論名嘴李正皓則發文狂讚，「什麼叫超前部署？什麼叫料敵從嚴？陳其邁領導的高雄市政府做了最好的示範。」

李正皓今在臉書發文指出，高雄鳳山區一棟大樓昨傳有住戶篩檢呈陽性，高市府召回全部住戶245人快篩和PCR，並全安置在防疫旅館，針對這件事，網路上一堆人批評，「這麼離譜的做法，也只有毫無法治意識的民進黨鐵粉會覺得很棒。」甚至還有鳳山律師林石猛也發文抨擊，要求市長陳其邁公開給個說法。

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▲0630鳳山某大樓社區篩檢情形。（圖／指揮中心提供）

李正皓表示，當時面對所有批評的聲音，高雄市衛生局沒有喊冤、沒有反駁批評的聲音是假新聞，僅說：基於流行病學關聯研判整棟大樓極可能存在共同接觸傳染風險。

「結果今天真相大白」李正皓說，CDC公佈，鳳山整棟大樓有兩戶共五人確診，但分別三樓跟七樓，不同樓層，可能是公共區域傳染，因此大樓所有人都在一定風險之下。

▲高雄市30日防疫會議公布確診樓層。（圖／高雄政府提供）

李正皓強調，「什麼叫超前部署？什麼叫料敵從嚴？陳其邁領導的高雄市政府做了最好的示範」，在研判鳳山某大樓是高風險群聚個案的第一時間，陳其邁與高雄市政府「沒有隱瞞、沒有政治語言，只有果斷的行為，甚至在遇到責難時依舊尊重指揮權，沒有早先指揮中心公佈所謂的「獨家」消息來自清或是攬功，「陳其邁與高雄市政府這次處理的方式，真的值得很多人好好學習。」

▼鳳山大樓足跡。（圖／高雄市政府）