快訊／夜市微解封後　柯文哲：考慮給夜市攤商優先打疫苗

▲台北市長柯文哲召開防疫記者會。（圖／北市府提供）

記者陳家祥／台北報導

中央流行疫情指揮中心30日公布國內新增56例新冠肺炎確診病例，其中55例為本土個案；另確診個案中新增5例死亡。在台北市部分，新增22例確診。針對夜市「微解封」爭議，柯文哲說，夜市本來就不在中央宣布管制的場所上，是「自主休市」；柯還透露，下一步也會開始考慮，「給夜市也會優先打疫苗」。

台北市長柯文哲日前喊出「微解封」，開放夜市營運，知名的寧夏夜市便率先進行營運。但相對北農、環南市場目前仍不斷有確診疫情傳出，也引來外界疑慮，在經濟和防疫上似乎仍要考量。

針對夜市「微解封」，柯文哲說，基本上，本來夜市就不是在中央一開始宣布管制的11種場所，當時管制8大、娃娃機店等，夜市沒有包括在裡面，是自主休市。

柯文哲說，夜市不是漫無標準的開放，還是只開放1/4的攤販，一定程度的人流管制，「下一步也會開始考慮，給夜市也會優先打疫苗」，還是會按照不影響三級管制效果的狀態下，對民生經濟最有影響的先開放。

另外，黃珊珊也提到，寧夏夜市是在馬路上，目前只有一邊有營業，且都有在出入口的地方要求實聯制才可入場，攤商也有提供QR Code要求消費者掃描。

黃珊珊強調，攤商跟一般小吃點沒有兩樣，也是採外帶方式，寧夏夜市是五星級夜市，對自己的品質控管跟防疫做微是非常高標準要求。也呼籲民眾，買完後就趕快離開。攤商沒有工作就沒有收入，已經封了1個半月，在經濟、攤商生計跟防疫工作上，要取得平衡，還是會希望消費者符合防疫作為，攤商會謹守防疫工作原則。