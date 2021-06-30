快訊／北市決定順時中　黃珊珊：依中央4指引公布疫調足跡

▲台北市長柯文哲召開防疫記者會。（圖／北市府提供）



記者陳家祥／台北報導

針對外界質疑台北市不公布疫調足跡，北市副市長黃珊珊表示，中央在5月15日有規定足跡公布標準，由於現在是三級警戒，最近的案例大部分都沒有到訪太多公共場所的足跡。公布疫調有4個原則，規範是中央規定的，最重要是有防疫需求才須公布，北市標準會按照中央規範。

台北市政府30日下午3時30分召開防疫記者會。針對足跡公布原則，黃珊珊指出，中央5月15日有規定，公布疫調標準有4個，第一是公共場域，第二是可能接觸到不特定對象，第三是停留時間超過15分鐘，第四是有防疫需求需要提醒。

會中，黃珊珊也公布一例大安區耳鼻喉科醫師確診案，為案14797，他於6月14日接種疫苗，6月16日出現發燒症狀，6月23日就醫採檢確診；這段時間北市有請教中央，台北區管防疫醫師認為，耳鼻喉科醫師看診時有做防護，病人也有，這200人不用居家隔離，只要自主健康管理。

不過，黃珊珊也強調，這位醫師還有100多位病患沒有快篩，希望能儘速跟他們聯繫，出來快篩。

對於媒體提出公布疫調足跡的問題，黃珊珊則補充，公布疫調的規範是中央規定，最重要是有防疫需求才須公布，「如果有地方是特定地點，如住家、公司，這都不需要公布」，北市標準會按照中央規範。