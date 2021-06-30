遭控隱匿疫情　柯文哲轟周玉蒄「狗尾巴」：讓人看了就討厭

記者蘇晏男／台北報導

資深媒體人周玉蔻30日上午表示，依據今天確診個案，足以證明台北市長柯文哲隱匿北農染議案，害全台跟雙北無法解封。對於周玉蔻的指控，柯文哲下午在防疫記者會上，用「狗尾巴」形容周玉蔻的行為，並批評，滿腦子搞政治動作，讓人看起來就很討厭。

▲周玉蔻。（資料照／記者屠惠剛攝）

柯文哲下午在北市防疫記者會上被問到，周玉蔻30日上午在臉書指出，今天確診個案足以證明長柯文哲隱匿北農染議案，害全台跟雙北無法解封，還嗆柯文哲罪魁禍首，不認帳，搞夜市微解封，唯恐天下不亂。

柯文哲反嗆，這是政府要思考的題目，一開始是狗搖尾巴 ，後來是尾巴搖狗，後來有一天，其實把尾巴剁下來，尾巴掉在地上，自己都會搖。

柯文哲表示，這個意思是，常常政府會收買、聘用或雇用名嘴放消息、帶風向，但有一天名嘴越來越膨脹，倒過來影響政府決策，到後來有一天政府要切割時，已完全沒辦法控制，這是政府要去思考的，怎麼會放任一個人，比中央流行疫情指揮中心更早宣布一些中央政府要公布的資料。

柯文哲說，昨晚看call in節目，很多名嘴打台北市不做疫調、不匡列，每個人口徑相當一致，其實他非常清楚，是中央廚房在供應資料。接著，柯文哲舉出，台北市到現在四千多人感染，而台北市府佔約110人，但這比例也不是奇怪的事情，可是媒體上卻強調台北市府佔約110人感染的方向，但其實台北市公務員散步北市各角落。

此外，名嘴還指控北市都不疫調才爆發疫情、北農案等等。柯文哲說，先解決問題，不想再計較一堆東西，把事情解決較重要，至於在這種疫情期間，還滿腦子搞政治動作，讓人看起來就很討厭。