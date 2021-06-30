「台灣解決美豬問題展決心」　鄧振中曝TIFA重啟2大關鍵原因

▲行政院說明TIFA會議內容，政委鄧振中。（圖／翻攝直播）



記者陶本和／台北報導

睽違5年的「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）會議在30日舉行。對於為何能重啟對話，行政院政委鄧振中表示，雙方基於合作精神，把過去美方指責台灣很大的美豬問題解決了，因此了解台灣政策處理的決心。

對於本次會談，鄧振中會後表示，美方最後總結裡面，本次會議非常具有建設性，而且非常積極。他說，本次會談跟過去很大的差異，在於過去對談都是美方跟台灣要求，但今天會議最大不同在於，雙方基於合作精神。

鄧振中認為，這是因為台灣把過去美方所指責很大的問題，也就是豬肉安全容許量的問題解決了；這方面，美方充分了解，台灣在政策處理解決的決心，因此今天跟我們達到很多的正面效果，這是很積極的。

鄧振中也指出，本次會談開啟有兩個原因，其一是美方了解台灣跟國際接軌的決心，過去美方就曾告訴台灣，假如台灣不想跟國際接軌，開這個會議不會有結果，因此現在台灣願意跟國際接軌，這是會談重啟的原因。

另外，鄧振中表示，過去幾個月期間，有非常多美國的國會議員，寫信給美國總統與貿易代表，請他們了解台灣對於美國的重要性，希望跟台灣深化經貿關係。

鄧振中說，這證明了台灣的努力，台灣在美國有很多朋友，這是很具體的項目，所以才會很快的同意舉行這次會議。