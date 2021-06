台美TIFA睽違5年將重啟　柯建銘喊話：在野黨別再操作社會對立

▲總統蔡英文慶賀台美TIFA將復談。(圖/翻攝自Facebook/蔡英文 Tsai Ing-wen)



記者林銘翰/台北報導

美國貿易代表戴琪10日與行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中舉行視訊會議,並將在未來數週重啟TIFA會談。民進黨立法院黨團總召柯建銘11日呼籲,在野黨不要再操作無限上綱的社會對立,更不需要毫無國際戰略視野的政治操作,共同支持台灣的國家安全與經貿戰略,才是台灣之福。

鄧振中與戴琪(Katherine Tai)10日晚間舉行視訊會議,美國貿易代表署(USTR)發表聲明指出,雙方同意美台「貿易暨投資架構協定會議(Trade And Investment Framework Agreement Council)」將在未來幾週內召開,詳細時程將由由美國在台協會(AIT)及 Taiwan in the US 規劃。

行政院經貿辦也發布聲明,表示視訊會議的氣氛相當融洽,也非常有建設性,鄧振中談判代表向美方表示,我方在去年8月宣布訂定豬肉萊克多巴胺殘留標準,充分顯示我推動國際化,以及深化與美國雙邊經貿關係的決心。



柯建銘回想,去年8月總統蔡英文宣布將開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口台灣,一時間各個在野黨紛紛群起而攻之,民進黨一再重申,含萊克多巴胺的美國牛肉早已在2012年馬英九時期開放進口,到現在並沒有任何食品安全的問題。

柯建銘提及,民進黨也不斷的說明,這會是與美國經貿談判上的一大障礙,然而沒有一個在野黨聽得進去、渾然不察,國際外交就是一種交換與談判,「我們如果不主動伸出友誼之手,又怎能期待別人幫助台灣」。

柯建銘說明,這也是為什麼國際媒體在報導台美經貿談判的同時,都會強調8月公投結果的重要性,這意味著美國其實也在看,美方釋出的善意,是否真的能夠換得台灣人民的理解,以及在野黨是否不斷地藉此煽動反美情緒。

柯建銘說,這些都是美方觀察的重點,也意味著台灣是否能真正走出國際,成為一個正常的國家。

柯建銘表示,台美TIFA談判上一次舉行已經是2016年,這一次是睽違5年首度舉行,這幾年來台美關係一直走在進步的軌道上,無論是美國前總統川普或是現任總統拜登,都不吝以實際的行動支持台灣,美國國會也接連通過許多對台有利的法案。

柯建銘指出,上週美國3位參議員更是直接飛到台灣,宣布對台灣提供75萬劑疫苗,這些都是美國對台灣友好的表現,呼籲在野黨不要再操作無限上綱的社會對立,更不需要毫無國際戰略視野的政治操作,共同支持台灣的國家安全與經貿戰略,方為台灣之福。

