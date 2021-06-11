睽違5年台美將重啟TIFA　酈英傑：展現雙方真朋友真進展的好例子

▲戴琪、鄧振中。（圖／達志影像／美聯社、記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院政務委員鄧振中與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）於台北時間10日晚間進行視訊會議，雙方同意將在未來數週內召開第11屆台美《貿易暨投資架構協定》（TIFA）會談，這也意味著，TIFA自2016年10月最後一次召開會議後，首度重啟會談。對此，美國在台協會（AIT）處長酈英傑表示，美台貿易投資合作是展現美台真朋友真進展的另一個好例子。

AIT臉書於11日下午以中英文轉述酈英傑對於台美將重啟TIFA的回應。酈英傑說，「美國非常重視美台關係，台灣是美國第九大貿易夥伴。很高興美台將於本月份重新召開TIFA貿易暨投資架構協定雙邊談判程序，此程序將進一步深化我們在供應鏈、投資，以及以勞工為中心貿易政策上的緊密合作。台灣和美國能夠攜手合作，透過提高勞工標準、環境保護，及公平貿易，協助全球「重建美好未來」。美台貿易投資合作是展現美台真朋友真進展的另一個好例子！」



鄧振中與戴琪會談時表示，我方在去年8月宣布訂定豬肉萊克多巴胺殘留標準，充分顯示我推動國際化，以及深化與美國雙邊經貿關係的決心。台灣是國際供應鏈中重要的一環，也是美國可信賴的夥伴。

戴琪則強調台美貿易投資關係的重要性，並說明拜登政府貿易政策的優先事項係以勞工為中心；戴琪也表達，美國對與台灣持續在多邊國際組織共同關心的議題進行合作的興趣。

美媒《華爾街日報》報導，據報導，白宮對中政策有3項重點，加強美國的經濟與民主、重建川普執政時期受損的盟友關係，以及界定與中國「對抗」和「合作」的領域，而拜登政府已經著手第3項重點工作，開始界定這些地區，其中之一就是台灣，儘管川普避開與台灣的貿易談判，把重點放在中國，但拜登在與日、韓元首峰會後發表聲明確保台海穩定之外，也宣布恢復對台的貿易和投資談判。

報導也採訪一名白宮高級官員，他表示，「美國一直在努力對北京表明，如果對拜登政府（對台灣）的承諾有任何懷疑，它應該重新考慮。」美國國會中的一些台灣支持者希望能更進一步，與台灣政府簽署一項雙邊貿易協議，但高級官員表示，白宮尚未對此做出決定。報導提到，拜登同時也在尋找與中國合作的幾個領域，不過主要是在氣候變遷方面。