快訊／振興醫院爆「幫連戰、丁守中」打特權疫苗　檢「他字案」追查

▲北市振興醫院遭爆為連戰夫婦、丁守中疑似特權偷打疫苗案，士林地檢署正式分他字案調查。（圖／路透）

記者黃宥寧／台北報導

台北市北投區振興醫院爆出為連戰夫婦、丁守中打疫苗，引發特權疑慮。對於外界種種質疑聲浪，士林地檢署根據媒體相關報導，已分「他字案」指派「防疫處理小組」專責主任檢察官偕同檢察官進行調查，將偵辦振興醫院是否有造冊疏漏及審查不實等。

振興醫院被質疑為好心肝診所翻版，違規為藍營人士違法插隊施打特權疫苗！日前副總統連戰夫婦在振興醫院施打疫苗，台北市政府於6月22日做出裁處，針對連戰夫婦及其餘8位都非屬保健志工，衛生局已開罰30萬元。

沒想到就在前副總統連戰及夫人連方瑀遭爆在振興醫院打特權疫苗，前立委丁守中也自爆，自己於5月26在振興醫院也已打AZ疫苗，同時解釋，因醫院通知他屬第一類施打對象。

丁守中接種疫苗是否為特權疫苗？北市衛生局表示，第一類優先接種對象包含醫事人員以及在醫療院所工作的非醫事人員，而丁守中為醫院董事符合規定，此部分無法對振興醫院開罰。

針對振興醫院遭連環爆，涉有不法乙情，士林地檢署即刻起動「防疫處理小組」，指派檢察官結合相關行政機關迅速調查釐清，查明振興醫院等相關人員相關刑事或行政責任，儘速依法處理，防堵防疫漏洞。

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