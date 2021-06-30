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企業捐21台HFNC　分贈嘉義、屏東及基隆

▲黃敏惠市長感謝企業熱心捐贈HFNC經鼻高流量加濕型氧氣治療系統。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市長黃敏惠感謝企業熱心捐贈HFNC經鼻高流量加濕型氧氣治療系統。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

疫情持續延燒，為讓醫療團隊有更良好醫療設備來治療新冠肺炎患者。同為三珈、宏青、巨基環保企業等三間企業的董事長汪輝，日前捐贈4台「經鼻高流量加濕型氧氣治療系統（HFNC）」給嘉義基督教醫院、陽明醫院各2台，希望降低COVID-19重症病患插管治療，增加存活率。黃敏惠也到現場並回贈感謝狀感謝汪輝董事長的善舉，為前線醫療團隊增添利器。

▲黃敏惠市長感謝企業熱心捐贈HFNC經鼻高流量加濕型氧氣治療系統。（圖／嘉義市政府提供）

▲三珈、宏青、巨基環保企業聯合捐贈HFNC經鼻高流量加濕型氧氣治療系統。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，汪輝董事長捐贈4台最先進最好的經鼻高流量加濕型氧氣治療系統（HFNC），不僅對醫療量能提升有很大的幫助，讓重症者能獲得最好的治療外，對於醫護治療病患更是如虎添翼。在疫情最艱困的時候，很感謝嘉義基督教醫院與陽明醫院，帶領的團隊以及所有醫護的用心與努力，成為防疫的最前線一起守護嘉義市。

▲黃敏惠市長感謝企業熱心捐贈HFNC經鼻高流量加濕型氧氣治療系統。（圖／嘉義市政府提供）

汪輝表示，捐贈經鼻高流量加濕型氧氣治療系統（HFNC），不僅能在緊急時刻，對急重症病患的治療產生更大的效果，更能在將來的每一個時刻，為更多人治療，也希望藉著這次的機會，能夠喚起更多企業主，牽起手幫助身邊需要幫助的人。

▲黃敏惠市長感謝企業熱心捐贈HFNC經鼻高流量加濕型氧氣治療系統。（圖／嘉義市政府提供）

社會處表示，感謝汪輝董事長看著許多冒著生命危險來保護國人的醫護人員以及身受重症的患者，而集結了他企業集團的力量，分別捐贈嘉義縣市、嘉義縣、屏東縣與基隆市等，嘉義市獲贈4台，分別是嘉義基督教醫院2台、陽明醫院2台，共計捐出21台HFNC。

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