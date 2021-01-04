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體育總會改選理監事拜會魏嘉賢 　汪輝欲問鼎理事長尋求支持

▲台灣體育總會理事長鄭錦洲（左二）偕同副理事長汪輝等人拜會花蓮市長魏嘉賢。（圖／花蓮市公所提供，下同）

台灣體育總會理事長鄭錦洲（左二）偕同副理事長汪輝等人拜會花蓮市長魏嘉賢。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣體育總會將在1月15日舉辧第三屆第一次代表大會，並改選理監事會，理事長鄭錦洲日前偕同副理事長汪輝與秘書徐君澤等人拜會花蓮市長魏嘉賢，除肯定魏市長積極推動體育運動發展之外，也邀請擔任該會常務理事的魏嘉賢15日出席代表大會，投下神聖一票。

鄭錦洲將在今年卸任，去年底展開感謝之旅，前往各縣市向會員代表及理監事成員表達感謝，同時也藉此請託，懇託會員代表持續支持台灣體育總會，讓全國體育活動蓬勃發展。

對於推展運動體育事務向來不遺餘力的魏嘉賢是台灣體育總會常務理事，無論在哪個工作崗位上，一直抱著對促進體育發展的赤子之心並力行實踐。鄭錦洲肯定魏嘉賢的用心與努力，他表示，從媒體報導可以看到花蓮市在運動推展的績效，各項運動賽事舉辧與推廣，還包括去年底才剛圓滿結束的2020太平洋縱谷馬拉松。鄭錦洲說，這場馬拉松賽事不但參賽人數一年比一年還要多，運動的素質更是逐年提升，假以時日，太平洋縱谷馬拉松有機會可以成為國際認證的賽事。

▲台灣體育總會理事長鄭錦洲（左二）偕同副理事長汪輝等人拜會花蓮市長魏嘉賢。（圖／花蓮市公所提供，下同）

現任副理事長汪輝（右）有意問鼎理事長寶座，爭取會員代表的支持。

魏嘉賢也肯定鄭錦洲為全國運動發展，不但出錢出力，更整合體育資源，為運動體壇注入全新後備力量，培育體壇菁英，對於台灣的體育活動貢獻非常大。魏嘉賢說，花蓮是觀光勝地，也是體育發展重要城市，而花蓮市為首善之區，站在市長以及台灣體育總會常務理事的立場，對於促進體育運動，更是義不容辭，未來會積極以運動觀光為主軸，將運動賽事串聯景點，讓花蓮躍上國際亮點城市。

台灣體育總會2012年因五都升格，由原本的台灣省體育會改組，鄭錦洲當選首屆理事長，1月15日的第三屆第一次會員代表大會將重新改選理監事會，現任副理事長汪輝有意問鼎理事長寶座，藉由與鄭錦洲等人一起的感謝之旅，也將爭取會員代表的支持。汪輝來自屏東，是三珈環保企業集團董事長，將以對環境清淨的熱忱爭取支持，持續對體育活動的發展付出心力。

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