力挺屏東醫療　4家在地企業社團捐7台「救命神器」

▲民進黨屏東縣黨部主委許展維(右二)媒介7台救命神器挺屏東醫護人員 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）



記者陳崑福／屏東報導

近日屏東縣枋山鄉遭受印度變種病毒的入侵，在地確診人數已達12人，面對來勢洶洶極易引發呼吸道急重症的新冠肺炎疫情，民進黨屏東縣黨部許展維主委近日媒介在地四家企業、社團，共同捐贈7台「HFNC高流量氧氣鼻導管全配系統」(人稱救命神器)，交由屏東縣衛生局統籌分配給醫院，降低醫療人員感染的風險。

受贈儀式由衛生局副局長張秀君代表潘孟安縣長親自頒發感謝狀給國際獅子會300-D2區總監陳文榮，及汪輝董事長旗下三家公司巨基環保企業股份有限公司、三珈企業股份有限公司及宏青企業股份有限公司共四間企業，感謝企業、社團鼎力相助7台單價約27萬，總金額破百萬的救命神器，在防疫期間為屏東醫療帶來及時雨，有效提升縣內救護量能，祈願重症病患能早日康復出院。

許展維致詞表示，由於妻子也是醫護體系的一員，對於醫護迫切需求感同身受，因此多次媒介捐贈全力相挺醫護人員，若還有需要其他像是防護衣、護目鏡等醫療設備，只要提出需求，他會與各企業主義不容辭站在醫護身旁，有錢出錢、有力出力協助。

他也拜託鄉親應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。如有相關問題，請撥打08-7380208防疫專線。

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