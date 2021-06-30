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高雄車行詐領175萬薪資補貼　公總急追回！改寄匯票給司機

夜歸,計程車,運將,乘客（圖／記者張一中攝）

▲時代力量接獲爆料，高雄有計程車行2年共詐領175萬薪資補貼。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

時代力量高雄黨部主委林于凱29日爆料，高雄有計程車行詐領紓困金額，卻沒有如實轉發給司機，2年總共詐領175萬元。對此，公路總局表示，監理機關已向業者收回補貼款，並於6月16日採取匯票方式寄予各駕駛人。

林于凱指出，現在很多勞工紓困補助，都是由雇主申請後轉發給員工，但實際上很多都進了老闆的口袋，根據本次接獲的案件，高雄有計程車行2年共詐領175萬，才發現核銷的過程，全部都使用了員工印章。

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公路總局表示，經轄管監理機關查明，該車行共協助44名駕駛人代為提出申請，其中27名駕駛人該公司已提供駕駛人簽名領收單據，另未簽收領據的17名駕駛人補貼款項，監理機關則已向該業者收回補貼款，並於6月16日採取匯票方式寄予各駕駛人。

▼林于凱指出，該計程車行2年共詐領177萬，核銷的過程全部都使用員工印章。（圖／陳椒華辦公室提供）

▲▼時代力量接獲爆料，高雄有計程車行2年共詐領175萬薪資補貼。（圖／陳椒華辦公室提供）

公路總局另主動追查該公司109年申請駕駛人薪資補貼款項發放情形，發現該公司申請的33筆款項中，僅9位駕駛人領取，其餘24筆款項未發放給駕駛人，後經監理機關要求，該公司已將14筆款項撥付給駕駛人，並退回10筆未領取款項，共計30萬元。經監理機關逐一聯繫該等駕駛人，於6月25日另以匯票寄送至該等駕駛人，並確認當事人均已收到匯票。

110年駕駛人薪資補貼，截至6月29日止，全國共7,847名駕駛人補貼款項係透過業者轉撥，經各區監理機關逐一向駕駛人確認，駕駛人均已收到3萬元補貼款項，後續各區監理所仍將依規定持續查核相關業者補貼款項撥付情形。

這次駕駛人薪資補貼措施，補貼對象包含計程車、遊覽車駕駛及小客車租賃業代僱駕駛，公路總局統計，截至6月29日止已將補貼款項撥入逾10萬7千名駕駛人帳戶，發放超過32.1億元。

公路總局重申，業者所屬駕駛人依規定可由業者代為提出申請，補貼款項撥入業者帳戶後，業者必須依規定轉撥補貼款項予駕駛人，且業者應於款項核撥次月內檢附已轉撥駕駛人帳戶證明供受理機關查核，未依規定者應追回已撥付款項。

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