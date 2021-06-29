有繳就自動參加！汽燃費抽獎435名得獎名單出爐　最大獎現金2萬

▲公路總局汽燃費抽獎活動，第一階段435名得獎者已順利抽出。（圖／示意圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

有繳就有抽獎資格！公路總局表示，110年「鼓勵繳納汽燃費」抽獎活動，已於25日上午10時30分，在律師見證下抽出「電支早繳獎」及「早繳獎」共435位幸運得主，民眾可透過上網站查詢得獎名單。

自用汽、機車燃料費固定於每年7月開徵，為配合政府推動電子化支付，營造「線下（臨櫃）至線上（網路）」數位經濟環境，並提高汽燃費徵收率及節撙相關行政成本，今年特別推出兩階段抽獎活動。

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提醒本次抽獎活動得主，領獎時請注意以下事項：



(一)該局將發函通知得獎人領獎事宜，得獎人必須提供身份證明文件（如需繳納稅法規定之相關稅捐者並須完成繳納）方可領獎。



(二)得獎人必須於該局指定日期前完成領獎手續，逾期視同放棄得獎資格，歉難補發。



(三)如有洽詢事宜，可於政府行政機關辦公日之每日上午9:30~12:00，下午1:30~5:00洽該局監理組企劃科，電話：(02)2307-0123轉分機2408。

▲公路總局汽燃費抽獎活動，第一階段435名得獎者已順利抽出。（圖／台中監理所提供）

公路總局再次提醒，「申辦金融機構轉帳代繳汽燃費並成功扣款」、「透過監理服務網或監理服務App繳清該年度汽燃費」或者「110年5月20日前，申辦汽燃費電子繳款單且未取消，並依期限繳清該年度汽燃費」的車主朋友，仍有第二波抽獎機會，詳情請上公路總局網站或向各地監理所（站）洽詢。

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