最新遊覽車評鑑「27家黑名單」公布　台北16家最多、桃園排第2

▲最新遊覽車評鑑第一階段結果出爐，公路總局公布27家黑名單。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

最新遊覽車客運業評鑑結果今（29）日公布，其中，第一階段評鑑結果共計有27家業者評列不列等（未達乙等），以台北市16家最多，其次為桃園市有3家，新北、高雄分別有2家。南投、彰化、台南、金門各1家。公路總局表示，將由監理機關針對業者個別情況輔導改善，每3個月會檢核一次，若未達改善目標值，會停止部分（車輛）營業，一年後改善若都沒過，就將廢止運輸業執照。

為協助輔導遊覽車客運業提升發展，鼓勵業者健全自主專業科技化管理，並建立品牌化經營模式，公路總局辦理遊覽車客運業評鑑作業，將遊覽車業者評比分級為優等、甲等、乙等及不列等（未達乙等）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲109年度遊覽車客運業評鑑不列等（未達乙等）業者清冊。（圖／公路總局提供）

這次評鑑區間採109年10月至110年3月，第一階段評鑑結果計有27家業者評列不列等（未達乙等），公路總局解釋，這是代表該業者於評鑑期間曾有肇事、違規紀錄，以致未能達到對外推薦的基本要求。

針對不列等的業者，後續將轉請各區監理所督導，並要求業者提改善計畫，每3個月會檢核一次，若未達改善目標值，會停止部分（車輛）營業，一年後改善若都沒過，就將廢止運輸業執照。





▲屬符合第二階段甲等評鑑作業申請資格者，將由各監理機關通知可於規定時間提出申請，該階段評鑑結果將評列出甲、乙等業者。（圖／記者陳家豪攝）

公路總局表示，這次評鑑作業為使評鑑制度發揮獎優汰劣功能，及引導業者建立市場品牌，經通盤檢討並訂定「遊覽車客運業評鑑作業要點」後首次實施，評鑑設定以營運安全為核心，採基本安全紀錄、專業科技化管理及品牌化經營為主要依據。

藉以有效區別各評鑑等第識別度，並採三階段辦理，第一階段是由公路總局統計全數業者基本安全紀錄，評比業者所達等第，至第二、三階段進階等第評比，則是由業者依其需求決定是否提出申請。

至於經第一階段評鑑作業評比為乙等以上之業者，若屬符合第二階段甲等評鑑作業申請資格者，將由各監理機關通知可於規定時間提出申請，該階段評鑑結果將評列出甲、乙等業者，預計將於7月底前公布；經第二階段評鑑作業後，再由各監理機關通知符合第三階段優等評鑑資格之業者提出申請，並辦理實地查核，完整評鑑結果將於今年底前公布。

為鼓勵及引導業者朝專業科技化管理及品牌化經營模式邁進，公路總局鼓勵各機關團體及民眾參考評鑑成績選擇承租遊覽車，期藉由評鑑引導消費者承租選擇，提升遊覽車營運安全。