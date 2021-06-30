汽機車汽燃費繳納期限「展延1個月」　最晚8／31前要繳完





▲110年自用汽機車汽燃費繳納期限由原7月31日，展延至8月31日。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

110年自用汽機車汽燃費自7月1日起開徵，但因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情仍持續嚴峻，為降低群聚風險，公路總局宣布，繳納期限由原7月31日，展延至8月31日。

公路總局表示，110年度自用汽機車燃料費繳納通知書預計於6月底前完成寄發，車主可透過監理服務網、或手機下載該局「監理服務App」以及利用嗶嗶繳、LINE Pay Money、橘子支付、街口支付、蝦皮、元大銀行等App、或電話語音轉帳代繳系統（412-1111、412-6666，服務代碼169#）繳納。

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▲原已寄發之汽燃費繳款通知書所載繳納期限為7月31日，將自動展延至8月31日。（圖／記者李毓康攝）

上述管道使用金融帳戶繳納者，無需支付代收手續費，但使用信用卡支付者，請先洽詢各發卡行庫相關手續費金額；另民眾仍可持通知書至金融機構、郵局或超商臨櫃繳費。

公路總局特別提醒，原已寄發之汽燃費繳款通知書所載繳納期限為7月31日，將自動展延至8月31日。防疫情間，仍請車主多利用網路或電話線上繳納汽燃費，免出門即可輕鬆繳納，省時便利又安心。