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社會 社會焦點 保障人權

醉客啟動「代駕模式」搶開小黃！D檔滑行4分鐘...這下慘了

計程車。（圖／記者張一中攝）

▲陳姓男子酒醉和計程車運將爭執，一怒之下把車子開走，D檔滑行4分鐘被控酒駕。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

新北陳姓男子去年底酒醉搭計程車回家時，突然和運將吵了起來，還趁運將離車子較遠時，搶進駕駛座，把車子開走，但陳男只是用D檔緩速滑行了4分鐘，就自己煞停下車，陳男事後賠償運將1萬5千元，但因酒測值高達0.72，被台北地檢署依公共危險罪處分緩起訴，條件是支付公庫9萬元，總計付出慘痛代價10萬5千元。

這起烏龍酒駕案發生在2020年11月25日凌晨，陳男和朋友在台北市大安區復興南路上某餐酒館，喝了幾杯威士忌之後，搭上孫姓運將駕駛的計程車，指名要到新北市新店區中興路的家樂福賣場後，陳男隨即在車上呼呼大睡。

▲▼男子喝醉酒。（圖／取自免費圖pixabay）

▲陳男一上計程車就睡死，被運將叫醒時發酒瘋大罵。（示意圖／取自免費圖pixabay）

車子抵達目的地後，運將停在路邊，叫了陳男很多次都沒反應，突然陳男醒來怒罵三字經，並大吼：「你以為我不知道家樂福在哪裡？」「你現在叫我在路中間下車嗎！」2人吵到下車拉扯，陳男還作勢追打運將，再趁運將跑遠的時候，立即坐上駕駛座把車開走。

運將看著自己的車子被搶走，立即跑步追上，只見陳男沒多久又停車，開門下車站在原地，而接獲報案的警察也剛好趕到，並對陳男進行酒測，吐氣酒精濃度高達每公升0.72毫克，運將提告陳男揮拳打傷他，還想詐騙車資320元。

▲▼酒精測試示意影片,酒精測試儀,酒精測試,酒測,酒精,酒精測試。（圖／記者何雨忠攝）

▲陳男酒測值0.72，酒駕4分鐘共要付出10萬5千元代價。（示意圖／資料照）

陳男在警局做筆錄時，神智稍微清醒，表示沒有不付車資的意思，但是實在想不起為何會和運將發生爭執，並秀出身上帶著的現金4萬5千元，當場賠償運將1萬5千元，檢察官認為陳男是因為酒醉而漏未付款，因此詐欺、傷害等部分都不起訴。

但是陳男確實酒後開走別人的車子，雖然只是D檔滑行4分鐘，已構成妨害運將駕駛權利的強制、公共危險罪，考量陳男坦承犯行，態度良好，深表悔悟，經運將具狀同意原諒，檢察官給予1年的緩起訴處分，且須在8個月內向公庫支付緩起訴處分金9萬元。

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關鍵字：

計程車酒醉車資酒駕公共危險強制傷害D檔滑行緩起訴

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