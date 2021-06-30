蔡英文、蘇貞昌深陷死亡交叉　民進黨團稱「最在意不是民調高低」

▲蔡英文、蘇貞昌。（合成圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

《美麗島電子報》6月份最新民調顯示，總統蔡英文信任度再度低於50%，而蔡英文及行政院長蘇貞昌的執政不滿意度皆高於滿意度，雙雙呈現死亡交叉。對此，民進黨立法院黨團書記長羅致政30日表示，隨著疫情的控制與發展，民調一定會起起伏伏，「我們最在意的不是民調高低」。

國內新冠肺炎疫情延燒，根據《美麗島電子報》6月份最新民調顯示，蔡英文信任度再度低於50%，且蔡英文及蘇貞昌的執政不滿意度都高於滿意度，雙雙呈現死亡交叉，這波疫情無疑重創民進黨。

民進黨團30日上午召開「經貿持續開拓，疫苗依序進來」線上記者會，與會者包括羅致政、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨立委鄭運鵬等人。劉世芳表示，TIFA會議是台灣開拓國際經貿的另一個里程碑。

▲民進黨立法院黨團召開「經貿持續開拓，疫苗依序進來」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



羅致政表示，在任何國家的政府民調，在疫情當中都一定會受到衝擊與影響，包括從英國、加拿大、日本、韓國的例子都看得出來，在疫情大爆發的情況下，政府、領導人的民調一定會受到衝擊與影響。

羅致政認為，隨著疫情的控制與發展，民調一定會起起伏伏，「所以我們不會用死亡交叉的字眼」，民調是一個高高低低、起起伏伏的變項過程，因此政府最在意的不是民調高低，而是確診數字的高低，這才是關鍵。

羅致政強調，政府最在意的是如何控制疫情，以及努力確保疫苗能夠快速、依順序地進到台灣，「所以民調數字不是我們關心的重點，我們在意的是整個疫情控制的數字，以及疫苗進到台灣的數字」。

劉世芳表示，相較於各種不同數字的民調，民進黨政府最在乎的還是疫苗接種人口的涵蓋率，因為到目前為止只有8.04%，而且民進黨執政縣市的人口涵蓋接種比率相對比較高。

劉世芳指出，國民黨執政的縣市比較多，如果中央黨部持續跟地方執政縣市長唱反調、壓低疫苗接種人口的涵蓋率，對於全國控制疫情不是好的訊息，控制疫情不分藍綠政黨，希望大家攜手合作，早日脫離疫情對台灣造成的負面影響。

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