朱立倫、民眾黨喊公投不在籍投票　民進黨團：先釐清3大爭議

▲民進黨立法院黨團召開「經貿持續開拓，疫苗依序進來」線上記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，全國三級警戒延長至7月12日，各界關注8月底的四大公投是否延期，包括台灣民眾黨立法院黨團、前國民黨主席朱立倫等人皆喊出不在籍投票的想法。對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，不在籍投票有3個爭議點，應該在討論清楚後再討論是否開放。

中選會7月2日將討論828公投是否因應疫情延期或照常舉行，民眾黨團29日呼籲，中選會應延期辦理公投，否則應採用不在籍投票；朱立倫30日受訪時也說，不管是828公投還是明年的選舉，任何時間都要推動不在籍投票，因為不在籍投票是民主的保障。

民進黨團30日上午召開「經貿持續開拓，疫苗依序進來」線上記者會，與會者包括劉世芳、民進黨團書記長羅致政、民進黨立委鄭運鵬等人。

劉世芳表示，對於8月28日的公投要不要延期舉行，民進黨團尊重中選會的決定，但是中選會再做任何決策時，也要尊重中央流行疫情指揮中心的各項建議，這點到目前為止都還是民進黨團的立場。

▲民進黨團幹事長劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）



劉世芳指出，在過去一段時間裡面，不在籍投票有3個爭點，包括是否要開放旅居全世界的中華民國國籍僑民；中央、地方政府在處理不在籍投票時是否臨櫃，或者採取電子化；以及關於資安與駭客的問題。

劉世芳認為，中央跟地方政府還是有需要磨合的地方，而且目前台灣受到的認知作戰大多來自境外，尤其是來自中國，如果中國用資安、駭客的方式，在電子投票制度上做任何干擾，反而會影響到台灣人民在自由、民主的方式下進行投票。

劉世芳說，針對以上3個爭點，目前中選會、內部部都有在研議當中，希望中選會將3個爭點全部開放、討論清楚後，再來進行下一階段，亦即如何開放不在籍投票的方向。

鄭運鵬表示，如果要開放不在籍投票，即使是採取臨櫃投票，在目前疫情的狀況之下，國民黨執政的多數縣市長，也會考慮自己的縣市能不能舉辦，中央與地方政府必須一起合作，包含不在籍投票的臨櫃投票、選務人員等，都需要考量到疫情的因素。

鄭運鵬也提及，如果是採用電子通訊投票，以電子計數、通訊信函的方式進行，從去年底的美國總統大選可以看出，很多美國人還是質疑電子投票技術有駭客的問題，或者擔心投票時會被人監控。

鄭運鵬說，這些問題在台灣的狀況會比美國嚴重，因此還是必須參考台灣的國情，以及全世界實施的狀況，臨櫃投票、在籍投票還是對台灣來說還是相對保險的做法。

▲民進黨團書記長羅致政。（圖／記者屠惠剛攝）



羅致政提醒，基於疫情的關係，中選會在做任何決定時，都不應以過去選舉、工頭的方式，來推論未來可能面臨的問題與挑戰，因為疫情一定會帶來新的變數。

羅致政舉例，例如過去因為沒有疫情，人力資源相對較能掌握，但今年一定會增加想多新的人力，包含動線規劃、量體溫、噴酒精等，人力需求一定會增加，甚至有些選務人員會因為疫情的關係，而不願意參加選務工作，因此中選會不能只是以過去的需要，來推論今年需要多少人力。

羅致政指出，過去很多投票地點可能在宮廟、社區、活動中心、戶外、室內場所等，這次因為疫情關係，中選會應考量這些場所能否繼續使用。此外，過去很多投票地點在學校，但現在很多學校被徵用為疫苗接種站，中選會也要想清楚有無替代方案或調整空間。

羅致政也說，疫情期間需要增加很多防疫物資，包括選務人員使用的眼鏡、面罩、酒精等防衛措施，這些都不是過去選舉與罷免投票時常態化的情況，中選會一定要把可能面臨的問題，列入考量再做決定。

羅致政強調，中選會不要重蹈2018年的覆轍，用嘗試性、過去的經驗推論可以怎麼做，否則一定會天下大亂，所以就算要照常舉行，也請中選會要把所有相關因為防疫增加的變數列入考量。

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