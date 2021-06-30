台灣人悶壞了！Google、Apple數據曝「人潮回升」　在家人數降5％

▲三級警戒發布後，台北宛如空城。（圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

配合中央疫情指揮中心宣布三級警戒再延長至7月12日，但不少人按耐不住，開始往外跑，呼吸新鮮空氣，根據Google以及Apple提供的人流趨勢報告，可以發現，自從宣布三級警戒之後，大眾運輸、零售店、公園等，人潮都減少超過40%，但隨著疫情逐漸趨緩，人潮確實有回溫的走向。

Google統計有開啟定位紀錄的用戶，用2020年1月3日到2月6日這5週間的資料，算出一週內每天的中位數，並以此做為「基準值」，比較國內疫情爆炸後的人潮變化，製作出「COVID-19 社區人流趨勢報告」的數據。Google表示，此資料集旨在協助降低 COVID-19 造成的影響，請勿以此進行醫療診斷、預後推估或治療。

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▲▼Google製作出「COVID-19 社區人流趨勢報告」 。（圖／翻攝自Google網站）

根據資料顯示，5月15日雙北宣布三級警戒後，零售店和休閒設施等人潮為 -29%、雜貨店和藥局 +19%、公園 -34%、大眾運輸站為 -44%、工作場所 -4%、住宅區 +8%。

6月5日之後數據再度下降，以同樣的基準值為為標準，零售店和休閒設施等數值是 -59%、雜貨店和藥局 -18%、公園 -70%、大眾運輸站為 -71%、工作場所 -21%、住宅區 +21%，各地人潮明顯下滑，其中公園人潮下降36%，幅度最高，住宅區則提高13%。

隨著疫情逐漸趨緩，確診人數降到百例以下，6月26日人潮漸漸回流，零售店和休閒設施等人潮為 -47%、雜貨店和藥局 -4%、公園 -53%、大眾運輸站為 -62%、工作場所 -14%、住宅區 +16%，雖然數據仍比5月15日還要低，卻高於6月5日的數據，表示在經歷疫情爆炸後緊張的6月，確診數漸漸下降後，台灣也出現連續+0好幾天的縣市，現在出門的人確實變多了。





▲人潮瞬間下滑到 -80%。（圖／翻攝自Apple官網）

此外，Apple也根據用戶使用Apple地圖的紀錄，製作出「移動趨勢報告」，在數據中也能發現，台灣在5月時，步行、開車、搭乘大眾運輸的民眾都瞬間下滑，其中大眾運輸的民眾下降80%，到了6月之後，數據則開始小幅度上升。數據顯示，在 6月28 日步行的移動人潮是 -32%、開車 -37%、大眾運輸則為 -71%。