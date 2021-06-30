1人「陽性反應」就封樓！她力讚陳其邁「鐵腕防疫」：做了最正確示範

▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府提供）

記者邱晟軒／綜合報導

高雄市鳳山區某棟大樓昨（29日）傳出有有住戶採檢呈陽性反應，衛生局緊急召回181名住戶進行PCR檢測並強制隔離，強硬作法引發許多反彈聲浪，還有網友砲轟市府是「侵害人權」。對此，資深媒體人周玉蔻卻狂讚陳其邁「做了最正確的示範」。貼文一出，引發網友熱議。

本站曾報導「高雄1人確診「社區60戶」直送隔離！14天噴掉萬元 網嚇：手段超硬」，內文提到有網友指出，高雄市政府把社區住戶全送旅館隔離，「這麼離譜的做法，只有毫無法治意識的民進黨鐵粉會覺得很棒」，認為市府強制封鎖大樓、全數送PCR檢測，不論篩檢結果陰性或陽性全部隔離，而且直接送到防疫旅館，「比威權國家還蠻橫的手段，還好意思再吹民主體系下的防疫策略嗎？」

▲高雄市鳳山區某棟大樓驚傳有住戶採檢呈陽性反應。（圖／記者許宥孺翻攝）

對此，周玉蔻今（30日）在臉書發文狂讚陳其邁的鐵碗手段，「高雄市鳯山一大樓有確診者，連夜撤出2百多人清空採檢，送防疫旅館，做了最正確的示範！」話鋒一轉反嗆「柯粉是在酸什麼？！呸呸呸！」

貼文一出後，立刻引起許多高雄在地網友紛紛留言力挺，「我們高雄人怕死，不像新北兩市的市民，那麼勇敢（其實是無耐），市長做那麼爛，還挺的下去」、「我們有專業又盡責的邁邁市長坐鎮指揮肯定大勝雙北！」、「邁邁就是要做到0確診」、「政績是做出來的，不是用講就有」。

▼周玉蔻狂讚陳其邁「做了正確示範」。（圖／翻攝自周玉蔻FB）