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Delta果農與枋山確診者足跡重疊　強化枋寮醫院採檢溯源

▲枋寮醫院持續消毒 。（圖／記者陳崑福翻攝，資料照片）

▲枋寮醫院持續消毒 。（圖／記者陳崑福翻攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮鄉果農及妻子29日經中央流行疫情指揮中心證實感染印度Delta變種病毒，因果農夫妻與枋山Delta確診者有枋寮醫院足跡重疊史，屏東縣政府與中央流行疫情指揮中心研議後，針對枋寮醫院採取持續停止門急診及院內病患不得隨意進出、加強員工健康監測，於PCR採檢後第7日將再次篩檢等強化防疫措施；另6月14日之後曾進出醫院者，將發簡訊通知民眾前往篩檢站進行PCR檢測，後續隨疫情調查做滾動修正及調整。

▲枋寮醫院持續消毒 。（圖／記者陳崑福翻攝，資料照片）

▲枋寮醫院持續消毒 。（圖／記者陳崑福翻攝，資料照片）

縣長潘孟安表示，針對枋寮醫院的醫護及所有員工、病患及陪同家屬、相關合作廠商，共匡列共採檢537人，PCR檢測皆為陰性，另已匡列22位門、急診員工進行居家隔離。另外，因為枋寮果農夫婦匡列隔離人數已達399人，還在滾動增加中，目前全部送往集中檢疫所。

另外，縣府於枋寮設置的3三座篩檢站，枋寮國小、東海國小以及建興國小篩檢站持續全面採檢中，篩檢對象以枋寮鄉、春日鄉民及6月14日後曾至枋寮醫院就診民眾、陪病家屬未篩檢者為主，但擔心有重複足跡民眾也可前往篩檢，縣府呼籲符合資格的民眾於7月1日下午5點前盡快篩檢，阻斷社區可能的傳染鏈。

潘縣長再次強調，面對Delta變種病毒，必須料敵從寬，再次提醒大家，篩檢陰性不代表沒有染病，請務必嚴守防疫措施，做好自我健康管理，落實戴口罩、勤洗手，如有症狀，請通報衛生局防疫專線08-7380208，由專人安排就醫。

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