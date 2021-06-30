嘉義縣14天零確診累計18人染疫　翁章梁說明防疫紓困政策

▲翁章梁定期大會施政總報告。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁30日在縣議會定期大會中，針對縣府團隊半年來的防疫政策管制措施、疫情監控、紓困…，以及農工大縣發展、優化基礎建設、再生能源成效、社福佈建、青年參與公共議題和產業園區開發等多項重大建設進度，向議會進行施政總報告。翁章梁強調，「抓緊縣政發展」及「改善生活品質」為兩大目標，縣府團隊持續追求進步，嘉義縣一定會越來越好。

翁章梁指出，在中央大力支持下，行政院宣布籌設「嘉義科學園區」，將結合在地特色與5G、6G技術，導入精準醫療、精準健康、農業生醫及人工智慧等產業體系，打造具有前瞻和未來性的科學園區，同時結合中山科學研究院能量，推動「無人機研發測試驗證中心」及「無人機產業園區」，今年1月蔡總統訪視時表示將透過中央資源挹注，以國家級的技術實力，打造國際級無人機試驗場域，讓嘉義成為全國無人機發展最完整的產業聚落。

開源節流部分，翁章梁說，縣府強化債務管理，積極開源開發工業區和產業園區，已完成大埔美一、二期及馬稠後前期開發案，馬稠後後期、水上南靖農場、中埔公館農場等工業區、中科院航太園區都已進入實質開發階段，開發案完成後，將大幅增加創稅能力及就業機會，有效挹注財政。

農業面臨從農人口老化、氣候變遷及科技發展等挑戰與趨勢，縣府團隊協助農民轉型創新，導入智慧農業輔導，建立嘉義優鮮品牌形象，檢討產、製、儲、銷的推動模式，增設擴大養殖漁業生產區、設置全國首座水產精品產業加值園區、輔導南笨港、瑞里、太和及茶山3處休閒農業運作，尤其借重國本學堂培訓農業專才及導入智慧科技，讓嘉義縣有更多優質的改變與發展。

高山茶是嘉義縣主力作物，近年來興起的咖啡產業，也在消費市場占有一席之地。翁章梁表示，農委會研擬將負責研究試驗台灣茶、咖啡等飲品的「茶葉改良場總場」南遷嘉義縣番路鄉，並規劃在梅山鄉新設試驗站，目前進行選址作業。

綠色經濟方面，嘉義縣陽光豐沛，具有良好的太陽能發電條件，目前已併聯再生能源容量630.351MW，每年可發電8億1,756萬度，預估減少41萬6,141公噸CO2排放量，相當於1萬3,327座竹崎親水公園面積植樹的全年碳吸附量，109年併網量年成長率近300%。

嘉義縣老人人口比例全國之冠，縣府積極佈建老人食堂、關懷據點、醫事C及長照據點，截至110年5月村里涵蓋率已達62.18%。縣府團隊更以健康樂活、樂活健康為願景，整合衛生所資源，推動預防醫學、醫療保健與長照2.0，完善社區照顧網絡，讓更多長輩得到最適切的服務和照顧。

婦幼照顧部分，5月在大埔美設置社區公共托育家園，水上及朴子公托家園修繕後將進行營運，並爭取衛福部在中埔鄉、竹崎鄉、義竹鄉、大林鎮及新港鄉設置公共托育家園，以及縣治所在地和水上鄉爭取公設民營托嬰中心，支持每個家庭可以安心育兒並穩定就業。

為服務企業與勞工，促進勞資和諧，新成立的勞工暨青年發展處積極輔導成立安衛家族，推動職業安全，重視青年參與公共議題、青年創業及返鄉發展、青年就業輔導計畫、鼓勵中高齡就業等，並辦理各種增能訓練，強化各領域人力資源，以完善農工大縣的基本動能。

另外，縣府團隊也戮力推動與民生攸關的各項建設，包括爭取新建水上全民運動中心和嘉義縣棒壘球場，修繕嘉義縣田徑場、嘉義縣立體育館、嘉義縣立圖書館，改建東石臥龍橋、水上潭上橋、中埔裕民橋等特殊風險橋梁，規劃智慧防汛、治水防洪工程及執行公園改造計畫，秉持腳踏實地、精益求精精神，以人民為主體，共同擘畫嘉義縣的永續發展。

翁章梁也針對防疫管制、疫苗接種、醫療及防疫物資整備、關懷中心運作，以及財稅、農業、產業、社福、勞工暨青年、觀光及藝文產業等各項紓困方案，向議會逐項說明。鄉親最關心的防疫部分，嘉義縣已連續14天零確診，目前本土確診人數累計18人。

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